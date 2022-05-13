台鐵96班列車下周起停駛 離峰時段影響大 12:232022/05/13 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （96列次列車停駛表。圖／台鐵局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情衝擊大，台鐵局擴大停駛班次。台鐵局13日發布新聞稿指出，因應疫情升溫，乘務人員居家隔離人數持續增加，且考量通勤旅客需求，台鐵局盡最大能力籌措乘務人力，自16日起再調整停駛班次規劃。台鐵局表示，依現有可行人力，復駛部分通勤時段班次及加開臨時列車，同時停駛離峰時段列車，降低對民眾影響；未來將視疫情狀況持續滾動式檢討，造成旅客不便，敬請見諒。相關停駛列車車次、時刻，可參閱台鐵網站及各車站公告。 獨》人力吃緊94列區間車停駛 台鐵將申請以篩代隔 新竹台大分院慶祝護師節 頒獎列車啟駛3院區 #停駛 #台鐵局 #列車 #班次 #通勤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 溫厝廍溪橋施工 5／21夜間起影響台鐵10列次 11:462022/05/06 生活 台鐵公司化勞資無交集 工會發起6／3端午不加班 17:072022/05/05 生活 國道客運擬部分停駛 綠委促主管機關政策要及時到位 17:502022/05/09 政治 高鐵省時票價高 通勤族願埋單 04:102022/05/09 地方新聞 國道1號湖口第二交流道 立委促盡快興建 04:102022/05/12 地方新聞 國道客運載客量崩3成部分路線擬停駛 王國材：5/17找業者談 10:272022/05/09 財經 協商沒共識 台鐵工會再發起不加班連署 04:102022/05/06 生活新聞 台版自駕技術 落地美國 04:102022/05/08 財經要聞 太魯閣號事故最終調查 6異常事件釀悲劇 12:232022/05/10 生活 端節訂票僅3成5 台鐵擬不開加班車 04:102022/05/10 生活新聞 端午疏運訂票僅三成五 台鐵擬不開加班車 10:522022/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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