疫情衝擊大，台鐵局擴大停駛班次。台鐵局13日發布新聞稿指出，因應疫情升溫，乘務人員居家隔離人數持續增加，且考量通勤旅客需求，台鐵局盡最大能力籌措乘務人力，自16日起再調整停駛班次規劃。台鐵局表示，依現有可行人力，復駛部分通勤時段班次及加開臨時列車，同時停駛離峰時段列車，降低對民眾影響；未來將視疫情狀況持續滾動式檢討，造成旅客不便，敬請見諒。相關停駛列車車次、時刻，可參閱台鐵網站及各車站公告。