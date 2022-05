中國駐澳洲大使肖千聲稱中國未對澳洲構成威脅,澳洲應該「採取積極的對華政策」以符合澳洲自身國家利益。澳洲總理莫里森反駁說,中國介入太平洋是「嚴重」的問題,何謂澳洲的國家利益並非由中國來決定。

澳洲金融評論報(The Australian Financial Review)12日刊登肖(蕭)千的投書,文中呼籲澳洲不應將中國崛起視為威脅。

澳洲金融評論報刊出肖千投書的標題是「澳中關係必須基於客觀和尊重」(Australia-China ties must be based on objectivity and respect)。在中國駐澳洲大使館網站顯示肖千撰文的標題則是「相互尊重:中澳友好合作的政治基礎」(Mutual Respect: the Political Foundation for China-Australia Friendly Cooperation)。

肖千在文中提到,北京當局奉行「全過程人民民主」,是受到中國人民「擁護」的;中、澳政治制度的差異不應成為兩國關係的障礙。

肖千說,澳洲應該「採取積極的對華政策」和「在相互尊重的政治基礎上與中方相向而行」,才是符合澳洲「國家與人民利益」的做法。

澳洲天空新聞(Sky News Australia)12日報導,莫里森(Scott Morrison)表示不同意肖千以及中國政府的觀點。中國伸手介入太平洋,是一項「嚴重」(of great consequence)問題。

莫里森說,他致力維護澳洲國家利益,而非維護中國所認定的澳洲國家利益。

澳洲天空新聞12日報導,工黨領導人艾班尼斯(Anthony Albanese)說未看過肖千的投書。不過,艾班尼斯表示,中國對印太地區已變得「具有侵略性」。

艾班尼斯引用美國拜登政府的名言,指出印太地區各國需要「避免災難的競爭」(competition without catastrophe)。

「避免災難的競爭」一詞出自美國學術期刊「外交事務」(Foreign Affairs)2019年9月號一篇講述美、中在印太地區關係的文章。作者是時任美國國務院亞太助卿康貝爾(Kurt Campbell;現任白宮國安會印太事務協調官)及外交政策專家蘇利文(Jake Sullivan)。蘇利文現任美國白宮國家安全顧問;2013至2014年間為時任副總統拜登屬下國家安全顧問;在投書時蘇利文沒有官職。

隨著中國與索羅門群島達成安全協議,有關中國伸手介入太平洋的議題持續成為澳洲輿論焦點。

澳洲金融評論報今天報導,莫里森昨天在塔斯馬尼亞(Tasmania)一家起司店拜票,前澳洲駐索國大使蘇菲德(Trevor Sofield)走進現場,試圖抗議莫里森政府太平洋地區的政策失誤。受到莫里森隨行人員攔阻,蘇菲德未能走近向莫里森表達不滿。

蘇菲德向現場媒體表示,由於莫里森政府減少對太平洋島國的援助,造成澳洲現在遭遇嚴重國安問題。