王瞳和艾成愛情長跑10年，終於在兩年前登記結婚，近日艾成接受本報專訪，坦言因疫情影響，所開設的馬來西亞餐廳「艾叻沙」至今已經負債300多萬，不得不忍痛關掉西門町創始店，沒想到今(13日)又傳出他和老婆王瞳PCR確診罹患新冠肺炎，對此，兩人已回報公司改變原本的工作行程，好好隔離養病，也感謝多方體諒。

藝人艾成今天5月13日正好過40歲生日，傳出確診後，他表示跟老婆王瞳「10+7」的日子不辛苦，對他來說是最棒的生日禮物，因為這段時間，跟愛妻的生活好像在度假一樣，每天都吃飽睡飽，把身體調適好，而這段時間艾成跟毛小孩「哈嚕」也感情增溫，以前哈嚕都很不喜歡艾成抱，現在除了願意給他抱以外，還會親他。

艾成（左）今過40歲生日。（圖／中時資料照片）

回憶起發現生病經過，艾成表示自己本月1日有發燒的現象，自行快篩陽性後，就安排到醫院做PCR，結果確認是陽性確診，隔天王瞳也咳嗽並隨即進行PCR檢測，也確認是2條線確診，兩人也跟公司回報，並調配原有的工作，謝謝各工作單位的體諒，而自營的艾叻沙店面，艾成表示很謝謝王瞳的堂哥，第一時間撐起艾叻沙店務的大小事。

上月底艾成接受本報專訪，坦言兩年前就考慮過收店，但想到是自己的創始店還是捨不得，又因為西門町創始店每月店租超過20萬，加上人事、原料等支出，每月營收要達到70萬元才有機會打平，原本想用賣便當的方式開源求生存，但如今撐不住，只能選擇關店，他也鬆口：「從疫情第一波開始，我們幾乎每年都虧損100萬，到現在已經負債300多萬了。」