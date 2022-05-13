大陸國家發改委微信公眾號13 日發布，中美及部分歐洲國家近日相繼公布了4月分物價水準。從最新數據看，盡管美聯準會大幅加息，但美國通膨依然居高不下，歐洲國家通膨水準也繼續保持高位，而中國物價繼續平穩運行，國際國內物價一高一低，形成鮮明對比。

發改委稱，國際方面：3月分美國居民消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）為8.5％和11.2％，分別創下40年來和歷史新高；4月分同比漲幅仍分別高達8.3％和11％，繼續處歷史高位水準。分品種看，食品、能源、二手車、公共交通價格分別上漲9.4％、30.3％、22.7％、21.8％，呈現「多點開花」、全面大幅上漲態勢。歐洲方面，4月分歐元區CPI初值同比上漲7.5％，漲幅高於3月分，繼續創歷史新高。高通膨已嚴重衝擊美歐普通民眾生活，部分家庭出現財務危機，美國有線電視新聞網援引專家分析稱，全美有340萬家庭在一年內遭遇過被斷電斷水斷氣。

發改委表示，大陸方面：從CPI看，4月分大陸國內CPI同比上漲2.1％，仍明顯低於其他主要經濟體；剔除食品和能源的核心CPI上漲0.9％，運行中樞繼續保持基本穩定。1~4月分累計，CPI同比上漲1.4％。

從PPI看，4月分國內PPI同比上漲8％，漲幅連續6個月回落。分品種看，1~4月分國內食品價格累計下降1.9％，促進CPI累計降低0.35個百分點，是名副其實的物價「穩定器」。

能源價格雖受到一定輸入性影響，但居民用電用氣價格基本穩定，4月分汽油價格同比上漲接近30％，也明顯低於美國44％的漲幅。此外，4月分國內衣著、生活用品、服務等價格繼續保持基本穩定。

發改委指出，中外物價水準形成鮮明對比，直接反映了國內外對待物價問題截然不同的執政理念和高下立判的治理能力。在中國，各地區、各部門始終堅持以人民為中心，千方百計穩物價。狠抓民生商品和大宗商品保供穩價工作，積極採取增加國內生產、加大進口、投放儲備、預期管理、嚴厲打擊惡意炒作等措施，想方設法穩定糧油肉蛋奶果蔬等價格，堅決守好老百姓的米袋子菜籃子果盤子，即使面臨成本上漲的壓力，依然保持居民用電用氣用暖價格基本穩定。

美國麻塞諸塞大學一位經濟學家表示，中國政府努力平抑商品價格，而非直接轉嫁給消費者。

反觀國外，去年疫情暴發後美國濫發貨幣、疫情失控導致供應鏈紊亂，直接推升全球物價；今年又拱火澆油挑起俄烏衝突並聯合盟友對俄制裁，進一步推升全球通膨水準。英國能源監管機構表示，每個家庭將因能源價格上漲，每年增加燃氣、電力等支出約6000元。面對40年來最嚴重的通膨，拜登政府不僅沒有反思並及時糾正錯誤政策，反而頻繁向外甩鍋，意圖轉移群眾注意力。

對中外物價表現出的巨大差異，美國《華爾街日報》評論稱，「世界通膨飆升，中國獨善其身」；美媒認為，「中國可以在應對通膨問題上給西方上一課」。