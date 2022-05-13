「先買後付」（buy now, pay later,BNPL）主要金融科技公司Affirm Holdings上季虧損小於市場預期，並上修全年營收預測，受此激勵，周四盤後股價飆漲33.6%，報24.10美元，延續稍早前在一般交易時段大漲23.31%的強勁升勢。

該公司宣布已進一步延長和加拿大跨國電商平台Shopify多年來在美國的合作關係，亦為盤後股價帶來提振。

Affirm第三財季（截至3月31日）營收較前一年同期大幅成長54%，為3.55億美元，超出公司先前設定的目標，亦優於市場預估的3.44億美元。利息收入增加、貸款銷售量成長以及用戶激增，都是營收強勁增長的主要原因。

第三財季淨損為5470萬美元、每股虧損19美分，較前一年同期的淨損2.87億美元、每股虧損1.23美元顯著縮小，並小於市場預估的每股虧損51美分，主要因認列了一筆1.362億美元收益。

財務官Michael Linford在聲明中表示，儘管市場環境動盪，我們強勁的表現表明我們有能力以具有吸引力的單位經濟效益（Unit Economics）推動營運增長。

Affirm亮眼的表現和其同業Upstart Holdings形成鮮明對比。Upstart在日前下修全年營收目標，警告在通膨創下數十年新高之際，利率將持續走升，可能導致貸款需求降溫。

Affirm表示，其平台活躍商家達到20.7萬個，較前一年同期的1.2萬個大幅成長。活躍消費者較前一年同期暴增137%、較上季成長13%，達到1270萬個。每活躍消費者交易量年增19%。

執行長Max Levchin表示，Affirm現在狀況良好，將持續創造增長與長期價值，我們預計到2023年7月1日就能達到本業持續獲利的目標。

Affirm預估第四財季營收介於3.45億～3.55億美元，並將全年營收預測從12.9億～13.1億美元上修至13.3億～13.4億美元。