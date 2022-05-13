年僅15歲的小P(化名) 自小酗酒、結交幫派，甚至在弟兄慫恿下接觸毒品，轉介進入高雄慈暉關懷學園後，加入園內開設的職涯探索課程，找到對烘焙的興趣與熱誠。

因參加技職教育課程，小P已手握「西點蛋糕丙級」、「烘焙丙級」等證照，靦腆揉麵團的模樣已找不到當年逞凶鬥狠的表情，他也計畫未來學習其他技能，考取更多專業執照。

慈暉關懷學園為高雄地區唯一專責於非行少年之安置機構，不僅提供日常照顧和教育輔導，也安排技職課程幫助園生進入和適應職場。為讓像小P這樣的「非行少年」能有更安穩的學習場所，慈暉關懷學園計畫建置新家園，需要社會大眾共襄盛舉。

慈暉關懷學園原院舍空間日益不足，加上房租高漲無法續租等原因，多重考量下慈暉關懷學園決議新建家園，以替園生建造穩定的庇護所。新家園除了宿舍、餐廳、辦公室等基本設施外，也規畫了烘焙教室、餐廚教室、實習教室等學習場所，以及太陽能發電區、田園植栽空間等環保設施，以期學園永續營運。

目前，學園已自籌資金購買建地並完成新家園規劃，但因原物料成本上漲、缺工、補助縮減等問題，新家園的建造仍面臨4300萬元的龐大經費缺口。慈暉關懷學園執行長胡靜婷表示，近兩年疫情衝擊下，學園捐款收入大幅減少9成5，加上新家園需求迫在眉睫，學園背負的經濟壓力實在沉重。

頂新和德文教基金會率先捐助新台幣100萬元作為新院舍建設經費，並希望藉此次捐助拋磚引玉，邀請社會大眾共同關心高關懷青少年，幫助慈暉關懷學園為孩子們打造溫暖的家。民眾若想捐款給慈暉關懷學園，可上網（https://www.ycck.org.tw/service.html）查詢相關資訊。

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