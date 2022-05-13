今天在大聯盟場上洋基以15：7海宰白襪，此戰雙方先發投手都落難，形成一場標準的打擊大戰，球迷肯定大飽眼福，洋基最火燙的打者非「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)莫屬，他總計4打數3安打(2轟)灌進6分打點、跑回3分，還選到一次保送，每一次打擊都踏上壘包，而洋基全場擊出15安(4轟)，並在第8局海灌7分，讓白襪在比賽後段無力反撲。

Giancarlo Stanton SMOKES a two-run home run 116 MPH off the bat! 2-0 Yankees! pic.twitter.com/IlH3GLxPXb — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 13, 2022

洋基與白襪在前7局你來我往打成7：7平手，洋基於首局率先展開攻勢，史坦頓展現怪力轟出2分炮，不過白襪第2局馬上回敬3分超前比數，第3局雷佐(Anthony Rizzo)則敲出三壘安打追平戰局，而接著史坦頓又來了，鎖定96.4 mph四縫線快速球出棒轟向右外野，洋基以5：3領先，史坦頓締造單場雙響炮，同時達成本季第9轟。

第4局雙方各拿下1分，風平浪靜2局後洋基於7局上再開攻，「法官」賈吉(Aaron Judge)不想讓風頭被搶走也敲出陽春炮，拉開比數到7：4，他本季第11轟出爐，沒想到白襪韌性十足，在下半局靠孟卡達(Yoán Moncada)的3分炮強勢追平，比賽瞬間又回到原點，但到了第8局洋基看來沒想打延長賽，一口氣爆灌7分徹底拉開差距。

Pardon me.

Are you Aaron Judge, sir? pic.twitter.com/09dbj7TubW — New York Yankees (@Yankees) May 13, 2022

此局白襪投手一共送出4次保送，其中在2出局後連送3人上壘，這時輪到賈吉當然沒在客氣，敲下一壘安打送回2分，接著洋基一發不可收拾，史坦頓延續火燙手感再敲一壘安打追加2分，隨後狀況不佳的唐納森(Josh Donaldson)竟上演驚天3分炮，他逮到86.2 mph滑球，比分瞬間拉開到14：7，白襪投手喬凱利(Joe Kelly)、Tanner Banks度過夢魘般的一天。

Josh Donaldson three run BOMB and the Yankees have blown it open! SEVEN runs in the 8th! pic.twitter.com/xptjtF8lb3 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 13, 2022

沒想到末局洋基仍不鬆手，單局敲出3支一壘安打形成滿壘局面，賈吉再靠高飛犧牲打輕鬆拿下1分，好在Banks接下來三振了雷佐，避免對方又形成大局。9局下洋基仍讓格林(Chad Green)投球，他送出2K上演三上三下，成功守下比賽，洋基取得一場偉大勝利，最後羅艾西加(Jonathan Loaisiga)拿下勝投、喬凱利吞下敗投，目前洋基以23勝8敗戰績傲視全聯盟。