中國國務委員兼外長王毅12日與丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）通電話。雙方就烏克蘭問題交換意見。王毅表示，對俄烏衝突中方始終勸和促談，當下最迫切的是各國形成合力，防止衝突長期化、擴大化，儘快實現停火止戰。庫服特則表明，盼中方繼續發揮影響力，丹麥願與中國一起努力。

王毅指出，中方處理任何國際和地區事務，都堅持從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，堅持站在和平一邊，站在事實一邊，站在真理一邊。習近平主席已多次對中方立場作出重要和權威闡述。我們認為無論是戰爭還是制裁，都不是解決爭端的正確辦法。

王毅強調，中方的努力集中到一點，就是勸和促談。俄烏衝突伊始，中方就在以自己的方式勸和促談、促進局勢降溫。中方會繼續朝這一方向作出努力，也歡迎國際社會一切有利於勸和促談的努力。

王毅還表明，中方理解歐洲國家在烏克蘭問題上的切身關切。當下最迫切的是各國形成合力，防止衝突長期化、擴大化，儘快實現停火止戰，緩解人道主義危機。當事方應當展現解決問題的政治意願，在照顧彼此合理關切基礎上探尋解決之道。國際社會也要繼續為俄烏直接談判創造積極條件，為政治解決開闢必要空間。

庫服特闡述丹方立場並表示，希中方發揮影響力，防止戰爭長期拖延下去，防止出現人道主義災難。丹方願與中方一道，繼續為停火止戰、勸和促談努力。

談及兩國關係，王毅認為，中丹雙方以相互尊重態度尋求共同利益，妥善處理分歧，兩國關係延續良好發展勢頭。中方願與丹麥一道，推動健康穩定的兩國關係不斷走向成熟。願推動雙方就綠色聯合工作方案儘快達成一致，為兩國下步合作開闢廣闊前景。

庫服特回應，丹中具有廣泛共同利益，兩國擁有強有力雙邊關係。丹方高度重視丹中全面戰略夥伴關係，希推進兩國綠色聯合工作方案商談並儘快達成共識。