台東縣成功鎮66歲林姓男子12日晚間與妻子發生口角後，竟藉酒意先到妻子娘家縱火。（成功分局提供）

台東縣成功鎮66歲林姓男子12日晚間與妻子發生口角後，竟藉酒意先到妻子娘家縱火。（成功分局提供）

台東縣成功鎮66歲林姓男子12日晚間與妻子發生口角後，竟藉酒意先到妻子娘家縱火，再以酒瓶砸壞妻子工作檳榔攤冰箱等設備，所幸均未造成人員傷亡。台東縣警察局成功分局表示，林男涉縱火、酒駕、家暴等罪嫌，已將林男移送台東地檢署偵辦中。

成功分局表示，林男12日晚間酒後與妻子發生口角糾紛，深夜23時許，先至成功鎮基翬路岳父住家縱火，隨後至鎮內民生路檳榔攤以酒瓶砸壞冰箱等營業設施，隨後又返回火警現場，被成功分局警網發現並予以逮捕。

成功分局將林男涉嫌縱火、酒後駕車等公共危險罪、毀損等移送台東地檢署偵辦，依照家庭暴力防治法建請羈押犯嫌，並與社政機關合作為家暴被害人聲請緊急保護令。

成功分局呼籲，任何家庭糾紛應心平氣和尋求解決之道，莫因一時情緒失控或酒後鑄下大錯，造成無可挽回的遺憾。警察機關定依法嚴辦，並與社政機關合力保護被害人的安全。

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