昨天是國際護師節，長庚護理之家的護理督導邱綉玲，自護專畢業後即投入護理工作，職涯迄今已逾32年，奉獻於長期照護領域已7年多，帶領護理之家獲得醫策會醫療品質系統類「卓越社區機構」獎、國家醫療品質獎主題類「社區醫療照護金獎」、生策會SNQ長照類國家品質標章、衛生福利部「開發特殊照護創新服務」等獎項，今年更榮獲「台灣傑出護理人員獎-服務奉獻獎」的殊榮。

邱綉玲表示，護理之家住民大多有慢性疾病、或是重度失能需24小時提供照護，在照護目標上與急性醫院不同，必須著重在維持住民生活功能、健康促進、增進生活品質及尊嚴，讓住民及家屬信賴、安心，是護理之家照護人員努力的目標。

她說，護理之家住民的生命故事，每一件總發人深省。讓她印象深刻的是，有一位因脊椎疾病影響四肢肌力及呼吸的小娟，身上插鼻胃管、氣切管及導尿管，伴隨她近6年，氣切管讓她無法清楚說話，起身坐在床上不到10分鐘已覺得喘、呼吸費力，也因手腳肌力不足，無法下床、無法拿物品，臀部還有一個褥瘡，棉枝上的棉球甚至可以整個沒入傷口中。

邱綉玲護理督導教導住民生活化復能運動。（長庚醫院提供）

小娟原本由外籍看護在家照顧，因看護離境，小娟入住護理之家接受長照喘息服務。入住前詢問小娟和先生對護理之家有什麼期許，小娟用盡氣力無奈的說，「像我這樣還能做什麼？」。邱綉玲說，看到小娟這樣的無望、無助，身為護理之家照護人員非常不捨。

邱綉玲開始與護理師、照服員安排小娟的「離床訓練」，教導小娟深呼吸、擴胸運動，增加肺活量，還定時監測血氧濃度、生命徵象並維護安全，漸進式協助小娟從躺床、床頭抬高45度、60度，最後的目標坐在床緣、輪椅30分鐘。也運用護理之家發展的「生活化復能運動」，安排上肢下肢共10項日常生活活動訓練項目。

邱綉玲說，小娟因為肌力不足、訓練時很累，每每想放棄，但她們運用團體活動設計及引導，增強其每天接受訓練的意願與信心。經過一段時間的共同努力，小娟的褥瘡傷口逐漸復原，也進步到能在床緣、輪椅坐1小時，手部肌力可舉起物品。由於小娟的握力及精細動作仍無法完成，邱綉玲和護師、職能治療師還討論製作輔具，協助小娟能握筆寫字，讓她可以寫下對孩子滿滿的叮嚀及祝福。

終於小娟可以自己吃飯、刷牙、洗臉，經訓練後鼻胃管也移除，得以返家照顧。小娟離開護理之家時，眼中充滿喜悅與自信，她感謝護理之家讓她能打理自己的日常生活，有尊嚴的活著。

邱綉玲認為，小娟這個個案的成功不是偶然，「我們必須看到個案及家屬的需要，才能進一步提供完整照護」。她說，護理之家是長輩第二個家，當長輩年歲增長、失能、失智、衰弱…等，對治癒性照護處置無反應時，照護團隊最重要的目標，就是讓長輩身體舒適、維持自主尊嚴、症狀控制、情緒及靈性照顧，提供生命臨終前最佳的生活品質。

她說，住民臨終前，照護團隊也會提供安寧及臨終症狀照護，讓住民身體舒適，並與家屬討論臨終習俗和臨終禮儀等事項，也會陪家屬與住民說話、道別，最後帶著家屬幫住民擦身體、換衣服。邱綉玲說，「看到住民安詳的面容，感覺一切都圓滿了」。她回憶，某次參加一位住民劉爺爺的告別式，爺爺的兒女特別走向她說，「感謝所有工作人員為我們家人所做的一切，使當時最痛苦軟弱的我們得到很大的安慰。」劉爺爺已經過世3年多，邱綉玲說，劉奶奶還是常來護理之家探望他們，劉奶奶說『因為你們是我的家人』。

有感於台灣從2018年3月老年人口佔比達14.6%，正式進入高齡社會，政府推估至2025年可再達20%，僅短短7年即邁入超高齡社會，邱綉玲強烈認為，「長期照護是現在、也是未來要面對的課題」。她將過去所有成果歸功於長庚體系提供的資源、護理之家每位成員的支持與努力，她期望今後繼續對自己的職務、對護理專業有所貢獻，持續打造一個被家屬及住民信賴，讓住民安心生活保有尊嚴，以及工作夥伴有成就感的護理之家。