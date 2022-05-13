總統府發言人張惇涵表示，蔡總統今於總統府邀集防疫諮詢會議，會議中指示3大防疫原則。

張惇涵說，今會議就當前疫情趨勢預判、防疫策略與措施、防疫物資盤整，及醫療量能整備等各面向防疫議題進行研商。

張惇涵表示，蔡總統在會議中指示3大防疫原則，包括，第一、結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站，透過篩檢站提供PCR篩檢及開立領藥證明服務，減壓醫療院所負擔，集中醫療資源於中重症患者照護。

第二、除篩檢站外，持續簡化確診民眾看診流程與時程，並提升領取藥物的方便性，降低民眾等待時間，減緩不安與恐慌，把握高風險患者黃金治療時間。

第三、依照疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資，並持續規劃多元方式，清楚明確宣導防疫相關指引，以及穩定提供民眾相關防疫物資。

張惇涵表示，總統請行政院整合各部會及指揮中心，就執行細節儘速定案後執行。

今日參加會議者，包括：賴清德副總統、陳建仁前副總統、行政院蘇貞昌院長、國安會顧立雄秘書長、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院秘書長李孟諺、衛福部陳時中部長、疾管署周志浩署長。