老將鄭功進（前）將代表民進黨出征。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

政二代何昆霖（右）初選民調第一名，將出線。（摘自何昆霖臉書）

台中市民進黨東南區初選民調13日出爐，這次共5人角逐3市議員席次，競爭激烈，其中現任市議員邱素貞、何敏誠要退休，分別由下一代，陳雅惠及何昆霖出馬角逐，老將鄭功進參選，另2位新人分別吳文豪與翁俊楠。公布結果，由現任南區國光里長陳雅惠、何昆霖、市議員鄭功進勝出，代表民進黨出征；吳文豪與翁俊楠則挑戰失敗。

據了解，東南區初選民調於12日進行，但普遍拒訪率高，且接聽電話的年齡層偏高，無法一一回答，13日公布民調初選結果後，鄭功進服務處認為，可能受疫情的影響，今年選情特別詭譎，3家民調公司的接聽率雖高，但多數受訪者都選擇不表態，甚至拒答。

民調結果出爐，政二代新人何昆霖以0.2901支持度拿下第一名、老將鄭功進0.2861第二、政二代新人陳雅惠0.1803第三，代表民進黨出征。

鄭功進說，以往常見的唯一支持的比例明顯下滑，足見民進黨深綠受眾的板塊也出現鬆動趨勢，中間選民的決定，也為2022年底的九合一大選投下更多變數。

對於順利通過初選民調，陳雅惠表示，「感謝有您的守護，將加倍努力。」13日民調公布後，她與邱素貞並肩站在街口，深深一鞠躬，向選民表達滿滿的謝意。至於初選前，為了宣傳，以臉書、簡訊、電話等各種方式曝光行銷，打擾許多民眾的生活作息，陳雅惠則深表抱歉。

自紐西蘭求學返國的陳雅惠說，於2009年即在母親、市議員邱素貞服務處學習，目前擔任國光里長勤跑基層、傾聽民意，她表示，未來將以更認真的服務精神，爭取更多選民支持。