新北市近年積極推展海外出口銷售，為了打入日本5G及通訊設備產業領域，即日起至20日計畫招募12家新北企業，前往「2022年日本移動通訊應用展」。（經發局提供）

新北市近年積極推展海外出口銷售，為了打入日本5G及通訊設備產業領域，即日起至20日計畫招募12家新北企業，前往「2022年日本移動通訊應用展」，透過實虛結合的遠程方式參展，希望吸引電信、通訊等業者合作。經發局表示，該展覽設有新北形象館，展期間供中日文翻譯人員，展覽將聚焦於5G、IoT等領域，將有效將台灣企業產品行銷至海外。

經發局指出，「日本移動通訊應用展」是日本通信放送周五大系列聯展之一，主要聚焦在光通信、5G技術、物聯網等相關領域最新產品，雖然近年受到疫情影響，許多海外業者無法餐實體展，但仍吸引超過1萬人次的電信、通信系統商及廣播公司等買主，因此新北也把握此機會，積極為企業增加曝光度、引入海外市場。

經發局長何怡明表示，新北市2013年至2019年積極拓展出口行銷，曾帶領239家新北廠商拓展至16國海外市場，創造82.3億元商機，近2年雖受疫情影響，各國採取邊境管制，無法率團出訪拓銷，但為了幫助業者打入新興市場，今年首度突破框架，採取實體展出、視訊商洽的模式，邀請業者加入。

何怡明說，該展將在6月29日至7月1日於日本東京有明展覽館登場，新北市府也特別在展內設立新北形象館，將陳列參與業者的產品型錄海報、實體產品，並提供中、日文的雙語專業工作人員，協助無法到場的業者進行介紹，擔任推銷橋樑。

經發局補充，本次展覽主要涉及5G相關領域，關鍵零組件至解決方案等關聯的業者都可向市府報名，或至經發局「新北市出口拓銷團」專頁搜尋相關資訊，期盼藉此打通新北企業產品的多元銷售管道。