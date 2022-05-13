陽帆染疫後《冰冰秀》主持群確診再＋1！台一線阿文曝症狀 13:072022/05/13 中時 鄭宜熏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《我愛冰冰秀》主持群東諺（左起）、陽帆、白冰冰、阿文。（中視提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿文日前快篩陽性。（摘自臉書） 日前綜藝大哥陽帆驚傳確診，而同為中視《我愛冰冰秀》主持群的男子團體「台一線」成員阿文也傳出確診了。 阿文表示，8日晚上喉嚨有點不舒服，快篩為陰性，隔天9日中午快篩就2次都陽性了，當天下午直接去醫院做PCR，10日收到PCR結果為陽性，剛開始喉嚨疼痛，全身痠軟，微發燒，第二天則出現咳嗽頻率比較高，目前在家休養中。 而《冰冰秀》主持人白冰冰目前快篩結果還是陰性，沒錄影時她幾乎足不出戶，沒事就在家放空休息。 三重情侶遭行刑式轟5槍「2人都確診」 前男友打公共電話洩蹤落網 137家防疫門診 今起開放確診親友代看診 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #阿文 #冰冰秀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化啟動線上快篩諮詢 台中招募抗疫陣線 04:102022/05/13 地方新聞 2022誰來做老大》基隆市長 國際護師節 藍綠出招致敬醫護 04:102022/05/13 政治要聞 這類人確診後病程恐「猛爆型」發展 有4症狀快就醫 00:412022/05/13 生活 確診者足跡不公布 宜蘭市清消不停歇 11:252022/05/13 寶島 陽帆喉癢確診隔離小落寞 04:102022/05/13 娛樂新聞 北韓昨才鎖國今日大爆發！1.8萬人疑確診、已6人死亡 04:102022/05/13 國際大事 《天之驕女》張靜之確診出現5症狀 嘆「這次的病毒防不勝防」 11:192022/05/13 娛樂 快篩陽視同確診新制上路 亂糟糟 04:102022/05/13 生活新聞 疫情狂燒 宜花確診累計雙破萬例 04:102022/05/13 地方新聞 疫情即景 生病民眾在雨中排隊嘆心酸 08:032022/05/13 生活 才認負債300萬關店 王瞳艾成驚傳PCR陽性確診中標 12:352022/05/13 娛樂 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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