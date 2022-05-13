阿文日前快篩陽性。（摘自臉書）

日前綜藝大哥陽帆驚傳確診，而同為中視《我愛冰冰秀》主持群的男子團體「台一線」成員阿文也傳出確診了。

阿文表示，8日晚上喉嚨有點不舒服，快篩為陰性，隔天9日中午快篩就2次都陽性了，當天下午直接去醫院做PCR，10日收到PCR結果為陽性，剛開始喉嚨疼痛，全身痠軟，微發燒，第二天則出現咳嗽頻率比較高，目前在家休養中。

而《冰冰秀》主持人白冰冰目前快篩結果還是陰性，沒錄影時她幾乎足不出戶，沒事就在家放空休息。