前台中市長張溫鷹女兒陳俞融民調過關，拿到代表民進黨參選台中市議員門票，欣慰女兒接棒參政，下一步還希望順利進軍市議會。（陳俞融服務處提供／盧金足台中傳真）

前台中市長張溫鷹以40歲生下一對龍鳳雙胞胎，本行是牙醫的張溫鷹兩名子女得真傳，雙胞胎哥哥繼承衣缽當牙醫，雙胞胎妹妹陳俞融對政治有興趣，2018年中西區市議員初選失利，今年投入北區再戰，衝出民調第一名成績，一直在背後默默守護女兒的張溫鷹說，女兒熱情做著她自己想要做的工作，全力支持。

陳俞融13日順利通過初選民調， 確定初選過關，她說，感謝所有前輩、好朋友的鼓勵與相挺，通過黨內初選正式投入年底大選，也對於這段時間因為拜票，打擾許多民眾，表達誠摯的歉意，希望接下來的大選，大家能繼續支持她，讓她有機會能進入市議會，為鄉親服務。

陳俞融表示，初選期間，盡管有疫情衝擊和各種挑戰，但在大家的幫忙下平安順利，會加倍努力，不辜負大家對她的期待。

「選擇從政之路，大家一路的支持、鼓勵及鞭策，她一點都不寂寞」，她表示，從政不是為了尋求職位，她期許成為一名幫助別人、解決市民問題的議員。

對她而言，這是責任與承擔的開始，接下來的大選，她會全力以赴，與民進黨提名的市長候選人、立法院副院長蔡其昌為北區鄉親的未來打拼。

陳俞融承諾會謙卑用心，服務市民、爭取建設，繁榮北區新發展、提升國際能見度。初選結束，是承擔的開始，陳俞融懇請鄉親繼續給予支持，認真做事、用心服務。