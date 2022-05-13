退軍團體拿出布條，喊話相挺在地的力量。（蔡明亘攝）

桃園市黃國園中壢黨部今表揚獲選新竹縣誌百大名人的桃園中央軍事院校校友會理事長羅吉源，爭取參選桃園市長的立委呂玉玲和桃園市議長邱奕勝等人到場觀禮。目前國民黨桃園市長出線人選未定，呂頻走地方，鞏固軍眷票支持。黃國園黨部主委蔡忠誠更直說「憑什麼一個空軍來了，就要把陸軍兵權交給你！」

蔡忠誠指出，為年底爭取勝選，榮民社團今成立後援會，整合力量分進合擊，為藍軍貢獻一己之力，現今執政黨做得天怒人怨，這次選舉想要贏回來，許多退軍社團都在群組裡恨鐵不成鋼，但他認為要以大局為重，持續尋找獲勝方法。

蔡忠誠也直言，擔任主委近2年有許多感觸，唯有在地的「陸軍」力量支持，在桃園才有機會贏，更說「憑什麼一個空軍來了，我就要把陸軍的兵權交給你，這些陸軍一天從早到晚都在為鄉親服務，空軍來了後，講2句文青的話，我們就會被感動嗎？」疑似暗指同黨爭取出線的羅智強。

針對選情，呂玉玲則說，目前黨中央已啟動選舉機制，會尊重一切程序，至於民調數字起起伏伏，她表示會謹慎參考，現在就照既定計畫進行，繼續爭取市民對她的認同。

對於呂玉玲爭取鞏固軍眷票支持，羅智強發言人何元楷回應，看到呂積極跑地方非常祝福，這是良性競爭，羅智強也會勤走，提高地方對他們的認同度，也是目前該做的事，相信最後會得到地方認同。

何元楷強調，現在雙方都在等待黨中央提名，何時進行提名作業都持尊重與祝福態度，桃園軍眷票對他們來說也很重要，但不只軍眷，所有票都相當重要，會積極爭取所有人支持，相信羅會成為最強候選人。