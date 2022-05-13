花蓮縣議員張美慧質詢，警局任由約雇人員穿警察衣物，蒐證拖吊，痛批警察帶頭違法。（王志偉攝）

面對議員質詢約僱人員執法，警察卻坐在車上，警察局長戴崇贒一度語塞。（王志偉攝）

花蓮縣議員張美慧今天在議會質詢，有民眾遭違規拖吊，竟發現由穿著警用反光背心、戴警帽的約僱人員下車蒐證，「正牌」警察卻坐在車上，任由「冒牌」警察執法，不僅程序違法，更有觸法之虞，警察局長戴崇贒回應，該名約僱人員受警察指揮執行拖吊業務，應無違法問題，但坦承「不妥」。

張美慧指出，花蓮縣違規車輛拖吊業務由縣警局自辦，並無委外，目前有8輛拖吊車、8名警察人員及2名約僱人員執行業務，去年拖吊收入包括移置費、保管費共421萬餘元。

張美慧質詢，按警察執行拖吊要點規範，1輛車配1員警、1約僱，執法必須由具有司法警察身份執行告發，不過，她出示照片與影片，6日下午，警方在花蓮市林森路拖吊，卻由一名戴有警徽帽子、穿警察背心的「約僱人員」下車執法，警察卻坐在駕駛座上，兩者角色互換，痛批警察失職違法。

張美慧說，經詢問法界人士，此舉恐違反刑法第158條、159條，涉及「公然冒用公務員服飾、徽章、官銜」、「冒充公務員行使職權」罪；若拖吊過程已違法，就是侵害民眾權益，開立的罰單不具效力，要求全面清查去年拖吊案件，有類似違法執法情事，一律要撤單、退款。

戴崇贒一度語塞，但強調警察絕對依法行政，有違規行為才會拖吊。針對違規事實會先蒐證、再執法，執法一定由警察來做，蒐證則是現場協助人員做，當警力不夠，就協助警察執行工作，但穿著警察背心、警帽的確「不妥」。

警察局也回應，警局聘僱拖吊車司機協助拖吊工作，係屬「行政協助」。除駕駛拖吊車輛外亦應協助違規蒐證、裝置拖吊設備以完成拖吊移置工作。有關拖吊車駕駛身穿有「警察」字樣之反光背心有混淆誤導之虞一事，該吊司機係屬「廣義公務員」，協助現場員警執，應無失格疑慮，為免誤導，警方已通知司機卸下警察字樣反光背心。