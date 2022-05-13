本月7日社群平台PTT上出現貼文指「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，高雄市政府駁斥為假訊息並已報警。高市刑大成立專案小組，北上逮捕造謠者李姓男子，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。今（13）日有網友踢爆李男為雙和醫院麻醉科醫師，雙和醫院予以證實並表示將依院內「員工獎懲辦法」調查，依情節輕重懲處。

雙和醫院聲明：經本院初步調查，李先生為本院麻醉科主治醫師，其平時醫療服務工作表現正常。然於疫情期間發表疑似造謠、不洽當言論等行為，已嚴重影響本院信譽。故將依院內「員工獎懲辦法」規定進行調查及審議，依情節輕重予以懲處，若屢勸不聽，將考量不再續聘。

雙和醫院位於新北市重災區，疫情期間肩負各項防疫重任，全院同仁不怕辛勞守護國人健康，再次重申疫情期間針對未經證實的資訊切勿隨意散播、轉傳或造謠，避免造成社會動盪。