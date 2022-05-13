針對媒體報導指稱防疫保單為金管會希望業界開設、且國際間並無防疫保單商品，金管會對此發表聲明澄清，國內防疫保單為保險業者於2020年3月間陸續設計研發銷售，且國際間亦有類似商品，反駁相關報導說法「並非事實」。

媒體報導，名嘴朱學恒12日在廣播節目《POP搶先爆》中連線前衛生署副署長張鴻仁，指稱防疫保單為金管會希望業界開設，此波疫情可能有台灣保險公司面臨倒閉。張鴻仁則認為，國際間並無防疫保單商品，若指揮中心對此降為第四級傳染病，難免有為保險業者護航之感。

對此，金管會發表聲明澄清，指出國內防疫保單商品開辦，為保險公司2020年3月間陸設計研發銷售，且國際間亦有類似商品。上述報導指稱防疫險為金管會希望業界開設、且國際間並無防疫保單等說法「並非事實」。

金管會指出，去年5月間因國內疫情轉趨嚴峻，立委反映有2家保險公司下架防疫保單，導致民眾無法購買，希望金管會協助瞭解各公司商品銷售狀況，以滿足民眾保險需求。經調查發現，當時部分公司通報暫停收件，是由於已達原商品設計的風險胃納程度。

金管會表示，當時市面上仍有27張保單商品，其中有11家公司賣個人保單，7家賣企業保單。金管會後續亦召開會議瞭解公司商品銷售政策及銷售狀況。保險公司表明，部分商品停止銷售係因已達風險胃納量，惟將調整商品內容後重新上架。

金管會強調鼓勵保險公司開發多元商品，惟保險公司研發保單商品時，應建立保單風險控管機制，銷售後並應定期檢視商品定價合理適足及消費者權益保護。因此，關鍵在於保單設計與定價，且保險公司可透過調整商品銷售策略來進行風險控管。