美國總統拜登將於20日至24日訪問韓國與日本，白宮新聞秘書莎琪12日表示，拜登屆時可能前往兩韓非軍事區（Korean Demilitarized Zone）視察。她並重申，美方評估北韓最快在本月進行第7次核試。此前，北韓在當地時間12日晚間6時28分接連發射3枚短程彈道飛彈，為今年第15度、本月第3度射彈。

北韓自2017年起未進行核試，但今年恢復試射洲際彈道飛彈（ICBM），且美、韓官員數周以來都有情資顯示，北韓的豐溪里核試驗場有新工事，估平壤很快會進行核試。莎琪說：「我們與盟邦和夥伴分享這項情資，並與他們緊密協調。」

記者詢問拜登此行是否將前往兩韓非軍事區，莎琪表示，白宮還在決定亞洲行細節，但造訪戒備森嚴的兩韓非軍事區並非特例。

路透社指出，美國多位前總統都曾造訪兩韓非軍事區，拜登任副總統時亦曾視察，前總統川普更在2019年6月於此處和北韓領導人金正恩會面，但他未能說服金正恩放棄核子與飛彈計畫。

韓國與日本表示，北韓在當地時間12日晚間6時28分，自首都平壤郊外順安附近，朝東方的日本海發射3枚短程彈道飛彈，研判3枚飛彈全數落入日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。日本防衛省指出，這是今年以來北韓第15度發射彈道飛彈等飛彈，也是繼7日以來、本月第3次發射。此前14次發射，13次推定為彈道飛彈，剩餘1次則推定是長程巡弋飛彈。

日本防衛大臣岸信夫隨後召開記者會表示，在烏克蘭發生侵略戰爭期間，絕不容許持續發射飛彈的行徑。他強調，北韓的核武、飛彈技術近來獲得顯著進展，是日方不容漠視的議題，「已透過日本駐北京大使館管道，向北韓提出抗議」。

據韓聯社報導，韓國軍方認為，北韓發射的短程彈道飛彈是平壤所稱的「超大型火箭砲」，是自2020年3月以來再度發射，但間隔20秒連射3枚則是頭一遭。