雙北疫情狂飆，但不是人人都有一人一室的環境能隔離，一名女網友透露，她與男友同居，近日男友確診，但她快篩結果是陰性，收到疫調簡訊後，立刻勾選需要協助安排檢疫所，但當晚住在新北市的他們，卻收到來自台中的疫調簡訊，讓他們很焦慮是不是哪裡弄錯了，且感覺資料轉來轉去恐要花很多時間，因此原PO感嘆地說「看來我只好一起確診了！」不少人看完直呼遇到類似狀況。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，她與男友北漂工作，兩人一起租小套房同住，男友在5月9日開始喉嚨痛，到公司快篩以後兩條線陽性，當下她也立刻篩檢，但結果是陰性，但還是要求他們自主隔離，想要預約PCR採檢，但是當天的名額都滿了，只約到10日下午去PCR採檢，後來在11日收到陽性確診的簡訊。

女網友指出，5月11日上午收到自主回報疫調簡訊，兩人檢查多次後送出，當晚就收到台中市衛生局的疫調簡訊，當下以為男友填成戶籍地的地址，但對方表示他寫的是現在位在新北市的租屋處。

女網友透露，簡訊中有個選項詢問「能否一人一室，還是需要協助安排檢疫所？」他們勾選了需要，但後來卻很擔心由台中市衛生局發送的訊息，萬一填了會不會被安排在台中的旅館或檢疫所？屆時如果要轉回新北處理，感覺又很耗時，因此忍不住嘆氣說「我想我大概只好一起確診了吧！」

貼文引起網友討論，「真的，我們家也遇到一樣的問題」、「我跟我男友就是這樣，只是是我先確診，他覺得就算現在回家也來不及了，畢竟前幾天都黏在一起，他很有可能早就被感染，只是在潛伏期，他就索性留下來照顧我」、「一人一室這個規則顯然不適用台北市」、「我也是跟男友住套房，一起睡、共用衛浴，他會戴口罩，然後我沒有被傳染」。

後來原PO也留言更新近況說，今天早上接到台中市的電話，詢問他們兩人的目前居住地，所以已經幫我們轉給新北市了，目前等候通知中。