《全明星觀察中2》大夥大包小包的行李坐前往第二站民宿。（好看娛樂提供）

實境節目《全明星觀察中2》精彩連連日前釋出彩蛋，驚爆兄弟組邱勝翊（王子）、邱宇辰（毛弟）兩兄弟為了錄節目一言不合，甚至爆粗口問候對方媽媽，引發熱議。

原來是王子在下田時，穿牛仔褲仍非常時尚，毛弟剛開始只是碎念：「哪有人下田穿牛仔褲！」後來問哥哥：「這褲子很貴嗎？」細看後發現哥哥穿自己的牛仔褲下田，頓時非常不爽，因為牛仔褲沾滿泥巴很難清理，氣說：「當下真的很火大直接對他罵了我媽媽一下，一解心中怒氣。」

第5集大夥告別宜蘭鹿埔村民宿，提著大包小包的行李坐前往第二站民宿，照著地址坐火車抵達雙溪車站，因為找不到地址還特別問郵差得知新基東街在深山裡頭，非常茫然上演著「我們要去哪裡」？

第一次帶著行李走過蜿蜒山路像是森林迷航，約莫走了2小時一路氣喘吁吁地終於到了深山中，沒想到映入眼簾的竟是一座玻璃屋，大家不敢置信這個夢幻玻璃屋竟是未來要居住的地方，覺得應該是製作單位良心發現想犒賞他們，應該未來幾天是爽爽的行程。

該集六缺一獨漏王品澔，製作單位回應王品澔因白天有工作未參與錄影。《觀察中2》每周日晚8點於台視首播，晚10點於myvideo上架；每周六晚8點於衛視中文台、MOMOTV播出，晚10點於《全明星觀察中》官方YouTube上架全集。