新店水牛阿樂移居雲林土庫，老主人與老朋友到土庫與牠道別，右起老主人胞弟許銘裕、老主人許文圳、老友張文福、許銘裕之妻、林家良。（周麗蘭攝）

阿樂顯得適應雲林土庫的新環境。（周麗蘭攝）

中風有點不良於行的老主人許文圳悄悄轉身離開。（周麗蘭攝）

雲林青農林家良（右四）自2018年起發心照顧無處頤養天年的老牛，靠種稻賣米幫牛兒們籌措伙食費，13日他的水牛安養中心正式揭牌。（周麗蘭攝）

新北市新店區一頭13歲水牛「阿樂」因老農中風無法再照顧，被送到雲林縣青農林家良發心設置的水牛安養中心頤養天年，林家良4年來靠種稻賣米幫牛兒們籌措伙食費。今（13日）阿樂的老主人許文圳、老朋友張文福到土庫鎮送別，人與牛都很不捨彼此。

家住新店區70多歲、中風快2年的農人許文圳，12年前從桃園一處即將關閉的養牛場搶救了1歲的阿樂，當年該養牛場土地被徵收，牛主把牛群賣給屠宰場，許文圳花3萬元把1歲的阿樂帶回新店。

張文福說，許文圳養牛耕田時被笑鐵牛時代還用水牛，「時代倒著走」，他總是笑說養趣味的，母牛阿樂這12年來只下田過3次，其餘時間都是放牛吃草狀態，主人在她頭上繫一條長繩放牠在空地吃草，晚上再牽回家，過得算悠哉。

許文圳中風後，阿樂無人照料，張文福、許文圳的胞弟許銘裕雖偶也會割草餵牠，但阿樂挨餓的時間多，一度瘦到皮包骨，最近為了吃草數度被細網子纏住嘴巴，導致鼻頭損傷斷裂。

許銘裕說服哥哥讓阿樂到安養中心，台灣耕牛文化協會居間找到在雲林縣土庫鎮西平里、青農林家良自設的水牛安養中心。林家良自2018年起發心照顧無處頤養天年的老牛，阿樂是第4隻，其中2隻已高齡壽終正寢。

林家良靠種稻籌措老牛們的伙食費，他割牧草、收甘蔗葉給牛吃，估計每隻每月伙食費是3000元，但他完全不收費，因為這是他的夢想。

一輛3.5噸發財車12日載著阿樂到土庫鎮，今（13日）主人許文圳、許銘裕夫婦、張文福出席林家良的老牛安養中心揭牌儀式，也和阿樂道別。

老主人許文圳一度紅了眼眶，跛著腳走到阿樂身邊摸牠的頭，當大夥人依依不捨照相留念時，他悄悄轉身離開，他說「捨不得是會的」。

許銘裕說，20天前他就對阿樂心理建設「不是要送你去屠宰場，是要去一個會照顧你的地方，家良會照顧你」，阿樂原本不高興，不願意搭理，這樣的行為不像牠，但他每見一次講一次，最後牠應該有理解了，12日推牠上車僅一度拒絕。

阿樂的老朋友張文福說，阿樂是新店區的唯一一隻水牛，如今到遙遠的雲林，日後雲林也會成為他們心所繫念之處。

新主人林家良為讓阿樂和另一頭從花蓮吉安鄉來的「安心」，有個安居的處所，除以柵欄圍一分地農田，還要搭棚架、挖水池給2隻牛享受生活。