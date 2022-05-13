今年首波梅雨週末報到，高市府提醒農友應留意田間排水、防災準備、雨後疫病防治，注意搶收安全。「高雄市土石流暨大規模崩塌警戒應變系統2.0」上線，供區公所即時撤離。

中央氣象局預報，14日至16日受滯留鋒面影響，南部地區有強降雨及局部大雨發生機率，應注意防範。

高雄市政府農業局今天新聞稿表示，農友應多加留意田間排水，做好各項防災準備及注意雨後疫病防治，並注意搶收安全，以減少農作物災害及財產損失。

農業局指出，已屆收穫期的水稻若遇倒伏，應加強田間排水，避免因穗上發芽造成損失；將進入採收期的荔枝及芒果，農友採收時應注意自身安全；番石榴、木瓜等果樹，需注意清除田間殘枝落果，以免影響田間排水；其他適逢收穫期的葉菜類及瓜果菜類，可適時採收，以減少損失。

農業局表示，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農友可多加利用「高雄農來訊」，瞭解最新作物防災資訊和高雄地區農業氣象，以做好防範，減少損失；農友若因雨害造成農作物損失，向當地區公所通報，以利公所查報。

為避免強降雨引發土石流，造成民眾生命財產損失，高雄市政府水利局昨天也正式啟用智慧防災系統「高雄市土石流暨大規模崩塌警戒應變系統2.0」，提供區公所執行土石流或大規模崩塌紅色警戒發布2小時內，更迅速執行強制撤離作業。

水利局資料指出，目前高雄市共有114條土石流潛勢溪流及3處大規模崩塌潛勢區，分布在13區42里。汛期將至，高雄市副市長林欽榮日前邀集這13個區公所及相關局處一同研商土石流及大規模崩塌疏散避難SOP，並叮嚀各區公所應加強防災整備、注意轄內在建工程，要求水利局嚴加戒備，持續監測守視，降低災害造成的損害。（編輯：郭諭儒）1110513