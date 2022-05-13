物理治療相關團體多年來倡議修《物理治療師法》第12條，在非以疾病治療為目的的情形下，給予物理治療師較大的服務權限。立法院衛環委員會下周將排審《物理治療師法》，包括朝野各黨共五名立法委員提出修法版本，跨黨派立委今天召開記者會，展示修法決心。

《物理治療師法》第12條規定，物理治療評估及測試、治療目標及內容之擬定、操作治療、運動治療、物理因子治療、機械性治療、輔具使用訓練及指導、其他經中央衛生主管機關認可之物理治療業務，全數應依醫師開具之診斷、照會或醫囑為之。

民進黨立委吳玉琴說，台灣即將邁入超高齡社會，我們希望老人活得長壽也活得好，物理治療師提供的部分服務項目就有促進健康的功能，其實並不需要醫囑。「以健康促進、傷病預防、運動防護、延緩失能照顧等目的，不再需要醫師醫囑，這些都是依物理治療師的評估，能夠單獨行使的職權。」

國民黨立委林為洲說，《物理治療師法》已近30年沒有修正，昔日法條將物理治療限縮於疾病治療，明顯不符現狀，「我們要與時俱進，最終目的都是希望國民更健康，大家可以扮演不同的角色、各自的專業」。

時力立委王婉諭表示，物理治療師過去可能較偏重治療面向，但應往前進入健康促進、預防等部分，一起做好更全面照護，況且全世，界有超過75％國家允許物理治療師直接協助一般民眾或病患。

透過視訊出席的民眾黨立委蔡壁如指出，物治師主張要修法，醫界和民眾不用恐慌，擔心未來醫療品質或權益會有所損害。其實無論是醫師、物治師、還是護理師都是分工合作，發揮各自的專業來幫助病人康復或促進健康。當然醫師最常會扮演核心的角色，但有時特定的業務，可能甚至物治師和護理師會比醫師更專業。