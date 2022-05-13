新黨王炳忠等人為大陸人士周泓旭在台發展組織涉犯國安法案，高等法院13日維持一審無罪判決，高檢署對此表示，將收到判決後再研議是否上訴，但據悉高檢署認為王炳忠等人行徑，對於國家安全的威脅如「溫水煮青蛙」，不可輕縱，內部已傾向決定提起上訴。

先前檢方起訴指出，王炳忠、林明正、侯漢廷等人，於2014年12月間，受中國國務院台灣事務辦公室政黨局副處長及「上海市政府對外聯絡辦公室」官員指示，組成「新中華兒女學會四人核心決策小組」及「星火秘密小組」，涉嫌在台發展組織。

隔年，王炳忠等人持上述兩對岸單位提供的資金，在台北市萬華區買房作為據點，其中王炳忠負責「燎原新聞網」，周泓旭則擔任顧問，並對該新聞網文章進行編審；林明正負責「新中華兒女學會」及「遠望雜誌」；侯漢廷負責「台大中華復興社」，各自彙報單位工作成果給周泓旭，以社團組織為掩護，藉舉辦活動、營隊、設立網站、經營網路社群粉絲團等方式，建立與現、退役軍人、青年、學生等各階層人士接觸的管道，藉此吸收成員發展組織。