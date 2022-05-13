本土Omicron疫情延燒，除快篩劑外，屢傳民眾拿不到輝瑞口服藥Paxlovid救治。國民黨醫療委員會今質疑，目前最嚴重問題是「政府準備不足」又「層層卡關設限」，根本沒有賦予醫師個案評估的空間。

國民黨醫委會表示，過去Paxlovid 都被衛福部長陳時中束之高閣，僅存放在醫院，完全沒有下放基層院所，即使有少量藥劑到達基層，也以「限給中重症」來限制早期使用，如何算是留給醫師「裁量用藥」的空間？

國民黨醫委會指出，目前全球趨勢是「早期快篩、早期治療」，才可減少89％中重症住院，應先滿足各級醫療院所都有足夠的Paxlovid。

國民黨醫委會表示，Paxlovid 在美國現況是「人人皆可使用」，且確診者「很容易」便能取得Paxlovid ，並在黃金治療期內服用，連醫師處方都不用，大賣場藥局就有。

國民黨醫委會指出，美國test to treat就是認為，快篩陽性3天內用藥「好處大於壞處」；如果藥品夠的話，政府會教育民眾如何早期服藥減少重症，醫師用藥前也會避開風險。

國民黨醫委會表示，台灣初期防疫良好，完全是仰賴民眾自發性戴口罩，以及犧牲全台醫護藥人員的健康自由所換來，而蔡政府除了自吹自擂的大內宣外，還是大內宣。

國民黨醫委會認為，面對各界醫藥專家質疑為何台灣沒有足夠的Paxlovid保護民眾生命安全，陳時中與蔡政府找遍萬千藉口，就是不好意思說「忘了準備」。