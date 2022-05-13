2022全國專題製作競賽決賽結果於5／7出爐，明道中學技高部資電群「居家小幫手AIOT清運機器人」、商管群「疫情『紙』步，玩轉變換『紙博館』」、外語群(108課綱學習歷程)」，三項專題皆榮獲佳作肯定。

「居家小幫手AIOT清運機器人」是運用物聯網結合AI人工智慧的清運機器人，由資訊科三年級張軒銘、武沐恩、蔡昆逸三位同學共同創作。此構想來自於蔡昆逸同學的阿公、阿嬤從事資源回收工作，每次要將分類好的物品放置到集中區，需反覆搬運，為了分攤家人的辛勞，邀請兩位同學合作。

負責程式設計的張軒銘同學表示，我們設計智慧垃圾桶，當達到一定的垃圾量，會透過物聯網自動通知機器人，智慧判斷自走至指定地點進行回收，機器人透過攝影鏡頭結合晶片AI程式控制，自動辨識垃圾桶、分類、夾取等動作，完成垃圾清運的工作，大大地取代費時又費力的工作，製作過程不僅應用課堂所學，更透過自主學習很多課程外的知能。

負責文書資料的武沐恩同學建議學弟妹們未來在專題製作上，要懂得團隊合作與時間分配，善用放學及週末完整的時間。

「疫情『紙』步，玩轉變換『紙博館』」是由商管群三年級劉偉濬、蘇珮嘉、關亦晴和設計群二年級林志玲、朱婞嘉同學跨領域合作的專題。同學們透過視覺設計與數位轉型，將疫情三級警戒之後就暫停開放至今的台中神岡區「紙博館」，由實體展覽轉為線上，並透過STP分析，成功在疫情時代拓展新的小學生客群，並善用課程所剩下的廢料發票紙捲，製作成環保DIY材料包，並親自到鄰近的小學進行課程活動，融入環境教育。

應用英語科三年級的鄭家茵、周心恬、蔡孜儀、王翊庭同學，是108課綱第一屆畢業生，他們用學生的觀點看見目前學習歷程檔案上傳時程與統測時間矛盾，因此提出「E-protfolio of the 108 curriculnm(108課綱學習歷程)」專題，並鼓勵學弟妹們只要跟緊學校的專題課程，按部就班，就能如期完成專題，重點是要到客觀、創新、有共鳴的主題。

明道中學技高部主任陳士虹表示，同學們從高一小論文思維訓練、高二創意專題實作及專業課程培訓，團隊合作創作專題作品，參加校內專題製作初選及複選一連串試鍊，發揮專業知能、技術、創造力、學習反思與團隊合作，呈現令人驚豔的專題作品，榮獲佳績，值得肯定與讚許，感謝指導老師的用心與陪伴，相信同學們未來有更好的發展。