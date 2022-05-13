台中市府鼓勵農民踴躍投保農民職業災害保險，盼提高安全保障，農民「一般傷病給付」自負額15元，維持補助一半7.5元；6月1日起，「增給傷病給付」自負額20元，也將加碼補助一半10元，農民只要月付10元，就能享有增給傷病給付保障，給付金額為一般傷病的2倍，農業局呼籲農民踴躍投保。

農業局說明，行政院農業委員會自2018年11月開辦農職保，初期只有「一般傷病給付」，每月保費25元，由政府補助40％（10元）、被保險人自負60％（15元），農民月繳15元，就可獲得傷害給付、失能給付、喪葬津貼及醫療津貼等4項保障。

農業局指出，農職保去年5月1日新增「增給傷病給付」，每月保費33元，比一般傷病給付加收8元，其中政府補助3元、被保險人自負5元，因此如選擇「增給傷病給付」，農民月繳20元，發生保險事故時，給付金額為一般傷病的2倍，第1年給付由每天238元提升至每天476元，第2年由每天170元提升至每天340元。

農業局表示，農職保可提供農民田間工作的保障，在市府加碼補助下，每月只要10元保費，就能保障加倍，可向戶籍所在地農會提出申請或調整，呼籲農民踴躍投保。