韋禮安將於9月一連舉辦2場小巨蛋演唱會。（ IMC Live Global提供）

韋禮安暌違7年將於9月10日舉辦小巨蛋演唱會，首場門票秒殺完售後決定隔天加開一場，加場門票將於明（14日）中午啟售。身為「迷因之王」的韋禮安不負眾望推出最新一集韋式迷因影片，一人分飾兩角模仿經典綜藝節目《百萬富翁》、《超級金頭腦》等答題節目的風格，宣告秒殺加開場次，無厘頭互動超級爆笑，讓大家見到更多不同樣貌的韋禮安，也建議他製作迷因周邊，例如「我就爛口罩」、「奇怪姿勢的迷因小卡」等，粉絲搞笑喊話「財富自由就靠這波了」，韋禮安也笑回：「我要成為迷因之王，謝謝大家讓我在這條路上不孤單。」

韋禮安的神曲〈如果可以〉中文版發行6個月以來至今仍霸榜，日前推出日文版，在歌迷齊力支持之下，在本周順利衝上KKBOX日語新歌日榜冠軍，再加上去年的英文單曲〈R.I.P〉在西洋榜上封王，因此他成為該榜成立以來，史無前例第一位登上華語、英語和日語三語排行榜冠軍的空前紀錄，歌迷封他為「國際韋」，表示任何語言都難不倒他。眼見這項紀錄短時間內也無人能夠超越。他得知好成績後直說：「言語已無法表達我的感謝，真的非常謝謝大家！」〈如果可以〉是電影《月老》的主題曲，創造票房和點聽雙贏的佳績，日前韋禮安開直播時，有歌迷留言表示聽說《月老》有望展開續集，韋禮安看到就開心向導演九把刀喊話：「請一定要找我演喔！」

馬不停蹄籌備演唱會內容的韋禮安，日前於直播指出華人演唱會似乎相較其他海外演唱會習慣邀請嘉賓，詢問粉絲們「好奇演唱會一定需要嘉賓嗎？」最後乾脆直接許願「如果可以，我希望邀請吉他之神John Mayer擔任演唱會嘉賓」，並加碼透露新專輯已經在混音的階段。韋禮安「如果可以，我想和你明天再見」台北小巨蛋演唱會9月11日加場門票14日於KKTIX及全家FamiPort開賣。