韓星鄭俊英涉及集體性暴力罪行，還拍攝女性性愛片散布到「老司機群組」，與涉案友人皆遭判刑，沒想到韓國娛樂圈驚爆出現「鄭俊英翻版」，歌手Don Mills(唐米斯)老婆爆料某饒舌歌手A偷拍女生性愛片還外流，導致受害者情緒崩潰輕生，被影射的歌手Bassagong在稍早發文道歉，認了爆料內容所指對像就是自己，令歌迷震撼不已。

饒舌歌手Don Mills的老婆，日前在instagram連PO數則限時動態，踢爆某饒舌歌手A某約女生發生性關係時，不僅偷拍不雅片，還將影片傳給朋友們看，甚至在節目中大聊私約女生的過程，導致受害者大受打擊輕生，讓她怒斥「你跟鄭俊英有什麼兩樣？」不過卻未公開A某身分，她更透露有受害者擔憂身分被肉搜出來，至今仍不敢報警。

根據Don Mills的老婆透露的線索，有網友猜測指的應該是近來很紅的Rapper Bassagong，不過被影射後他卻保持沉默未對此事說明，事隔3天後， 無預警在instagram發文道歉，認了爆料內容指的就是他，對自己引起爭議的行為感到抱歉，如今正在反省當中，惡劣行徑讓歌迷震驚不已。

Bassagong近期與人氣諧星李龍真合作節目《帶輪子的嘴》後，開始打響知名度，如今爆出醜聞，也讓外界質疑與他交情頗佳的饒舌界大咖好友們，是否也有涉入此事件中，而他的instagram也遭大批網友留言撻伐，形象瞬間跌落谷底，演藝事業慘遭重挫。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。