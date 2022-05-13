台中市鐵路高架化多年，市區6處地下道，僅剩忠明南路一處尚未填平。（資料照）

台中市鐵路高架化2016年通車後，建設局自2019年陸續辦理圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等5處地下道填平工程，台中市議員邱素貞13日指出，很多地方居民不斷反映要求，希望市府重視民眾，早日將忠明南路也填平。建設局強調，填平總工程經費初估需1億元，正辦理先期規畫中

台中市鐵路高架捷運化，從豐原至大慶，沿線共計有24處地下道，其中已由交通部鐵道局前身的鐵路改建工程局執行填平18處，另6處市區地下道則交由台中市政府建設局負責；目前建設局已陸續完成5處填平，國光路地下道也在1月完成填平，獨留忠明南路地下道，引發地方關切。

邱素貞表示，忠明南路地下道，是否應該填平？當地居民一直引頸企盼，可惜卻都是一片靜悄悄，沒有下文。另5處地下道已陸續辦理填平工程完成，縫合後也為該處產生正面的交通與經濟效益，帶來新氣象與榮景。

邱素貞指出，忠明南路地下道的填平，地方已經反映多時，周邊居民對於其它5處地下道陸續填平，卻遲遲等不到忠明南路動工填平，感到納悶不解，希望建設局加把勁，早日施工。

建設局長陳大田表示，忠明南路地下道填平工程，當初是因考量交通因素，而未與其它5處地下道一併辦理填平，2019年經交通局評估，認為填平後對交通車流的影響不大，建設局隨即針對各面向，展開可行性評估作業。

目前完成初步評估，認為填平忠明南路地下道具正面效益，為求謹慎，建設局已邀集相關專家學者研議評估中，後續評估結果定案後，將適時公開說明，並積極籌措經費辦理。

陳大田指出，初估辦理填平所需工程總經費約需1億元，自忠明南路730巷至忠明南路696巷，全長約330公尺、寬30公尺，工期至少需8個月，後續將待評估結果及經費籌措情形接續處理。