飲食與健康息息相關，正確飲食習慣能讓人長命百歲。美國南加州大學老年與生物科學系教授對飲食與壽命進行研究，發現攝取動物性蛋白含量低、複雜碳水化合物的飲食，對於健康與壽命最有益，若從60歲才從普通飲食轉為攝取豆類、全穀物和堅果、減少紅肉和加工肉類飲食方式，仍有機會將預期壽命延長8年。

根據《今日醫學新聞》報導，南加州大學（University of Southern California）老年與生物科學系教授隆戈（Valter Longo）表示，飲食不應該以卡路里為標準，而是BMI要保持在25以下，儘量維持在該年齡應有的體脂與體重標準，並非瘦就是好，而他們進行研究發現，飲食的各層面都與長期健康、長壽有關。

研究員從營養飲食、百歲人瑞生活方式與流行病學發現，長壽飲食的關鍵分為8點，多吃富含豆類和全穀物的魚素方式，即戒吃紅肉、禽類肉食，但仍會吃海鮮的飲食習慣；每日飲食30%的卡路里來自植物性油脂，例如堅果和橄欖油；65歲前採低蛋白飲食法，65歲後則要攝取適量蛋白質；減少吃糖與精緻澱粉；不攝取紅肉或加工肉品；攝取適量白肉；每天進食12小時，禁食12小時；每年進行3周期的仿斷食飲食法。

隆戈教授也指出，雖然此飲食方式能奠定長壽基礎，但還是要依個人情況與年齡做調整，尤其65歲以上長者，低蛋白飲食容易造成營養不良，建議在開始新的飲食方式前，應先諮詢營養師。而另一名未參與研究的南加州大學老年與生物科學系教授卡法（Pankaj Kapah）表示，「許多人說到長壽飲食，首先會想到在食物添加哪些營養素，但此次研究讓我們意識到，適量飲食與禁食其實對健康也很重要」。