特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）大砲性格，一向語出驚人，也喜歡對時事發表看法，曾多次諷刺美國的老人政治現象，他周四（12日）表示，拜登以為他當選美國總統是為了「改變這個國家」的想法是錯誤的，更酸爆「競選總統年齡不能到8000歲」，似乎暗諷拜登年紀太大，而此前馬斯克建議，參選人最好不要超過70歲。

馬斯克周四在推特發文提到，拜登的錯誤在於，他認為自己當選是為了改變這個國家，但實際上每個人只是希望少些戲劇性。

儘管馬斯克認為，2024年有一個「不那麼分裂的候選人」會更好，但他仍堅持，美國前總統川普的推特帳戶應該恢復。

狗狗幣聯合創辦人比利．馬庫斯（Billy Marcus）則回應馬斯克：「我只是想要幾個不是很糟糕的候選人，這個要求很過分嗎？」；馬斯克立馬回說「而且不能到8000歲！」。

事實上，馬斯克曾多次諷刺美國的老人政治現象，他認為參選人一定要設年齡門檻，建議不要超過70歲。