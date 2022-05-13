台北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立及使用特支費爭議，北市議會大會決議設專案小組調查，由9名議員組專案小組，並在今日民政委員會決議召集人為議員王欣儀，並成立「調查市府及勞動局涉嫌行政不中立、違法失職等事宜專案小組」，針對市府不願提供特別費資料與勞動局長陳信瑜違反行政司法相關爭議做調查。

陳信瑜爭議連環爆，市議會民政委員會決議要求陳信瑜提供特別費明細送交議會審閱，但卻遭陳信瑜拒絕，議會決議成立跨黨團調查小組，成員名單國民黨將議員鍾沛君、游淑慧、徐弘庭及王欣儀，民進黨議員周威佑、阮昭雄及陳慈慧，新黨為侯漢廷，無黨籍代表則為苗博雅。

游淑慧指出，陳信瑜涉及不只行政不中立的問題，還有標案弊端、特別費運用瑕疵等問題，因此小組名稱範圍要寬一點；阮昭雄則提出，要成立專案小組才能調資料，哪有這樣的事情。

鍾沛君指出，如果小組名稱只圍繞在局長陳信瑜，那就等於掉進市府的圈套，未來要成立專案小組才能調資料，而本小組也只能針對陳信瑜的部分索資，這樣不合理。

鍾提到，上周議員到議長辦公室要求審閱陳信瑜的特別費明細，卻遭祕書長陳志銘阻擋，當時他說無法提供，難保這次提供，下次議員會再去要是長柯文哲或黃珊珊的資料；游淑慧則回應表示，只要不涉及國家機密，就不可以不提供。

王欣儀說，本調查小組將針對勞動局行政不中立、勞檢處拒提供資料、勞動局標案是否有私相授受，標案和補助是否涉弊以及政務官在議會備詢不實等做討論；此外，議員也請議會法制室協助，了解市府到底是否能拒絕提供。

最後調查小組決議，針對特別費及議員各項索資，議會法規室研究市府應提供的法理，並請各委員在5月17日前提供索資項目，由議事單位彙整後統一行文索資，限市府10日內提供，並於閱卷後由召集人決定下次會議時間。