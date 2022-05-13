阿樂（林妤臻）因甜美外型在電競實況圈小有名氣被封為「電競女神」，後來漸漸在電視圈亮相，努力又真性情的形象獲得許多觀眾喜愛，參加第一季《全明星運動會》因亮眼表現人氣不斷飆升。阿樂平時穿著保守可愛，有次深V泳裝造成轟動，被粉絲封為「隱乳女神」，近日她曬出三張泳裝照，傲人上圍在鏡頭前一覽無遺。

日前阿樂因為節目《出發吧女孩》到澎湖出外景，一向以長髮示人的她頂著一頭及肩短髮，從背景判斷似乎是在船上，她在甲板上開心對著鏡頭自拍，寶藍色泳衣與海面遙遙呼應，更顯她白皙肌膚，而泳衣是胸前挖洞開深V的設計，由於阿樂上圍豐滿，使泳衣深V變深U，她對著鏡頭露出燦爛笑容，電暈不少粉絲。

身為主持人的她，工作之餘不忘紀錄心情，寫下：「澎湖真的很罪惡，海水很藍，東西好吃，肚子很大，期待《出發吧女孩》的播出！」，藝人好友李易回：「太猛」，阿樂自嘲：「最猛的大肚腩還沒秀出來」，啦啦隊女神巫苡萱發現髮型變化，說：「剪短了～」，好友董梓甯（梓梓）忍不住虧她：「你這身材真的很罪惡」，阿樂也回擊：「要跟你一樣罪惡！」

阿樂超辣穿著引來粉絲狂讚：「沒看到肚子很大」、「真的是很罪惡....的衣著」、「突然變很大，以前是(深藏不露)嗎，太好了大解放，如果妳出寫真會買的」，而她也解釋當天妝容難得露出兩條眉毛，有粉絲疑惑是不是去霧眉，阿樂也解答自己沒霧（眉），下次會修細一點。