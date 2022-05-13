台中市平昌社區公共托育家園設立於北屯兒童公園內，採開放式空間設計，提供各類型學習刺激，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。（盧金足攝）

台中市平昌社區公共托育家園設立於北屯兒童公園內，採開放式空間設計，提供各類型學習刺激，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。（盧金足攝）

台中市府成功推動第21座公托，預計6月開始收托的北屯平昌社區公共托育家園，也是北屯區成立的第1座公托，社會局長彭懷真13日視察收托前防疫整備指出，台中市托嬰中心工作人員1817人，第3劑施打率96.4％，托嬰中心依中央《托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引》，嚴格落實防疫工作，讓嬰幼兒得到最好照顧，確保幼兒安心送托的環境。

彭懷真說，北屯平昌社區公共托育家園是台中市第21座公托，3年來台中市公托數量已經超越4倍增，讓家長拚事業無後顧之憂，小朋友得到完善照顧，提供安全、舒適、快樂及友善的托育環境，打造台中市成為願生樂養的幸福城市。

平昌社區公共托育家園設立於北屯兒童公園內，緊鄰台中市立圖書館北屯兒童分館、對街是四維國小，擁有豐富文教資源，環境優美，該中心除依據法規規畫活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區，更採開放式空間設計，提供各類型學習刺激，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。

社會局表示，北屯平昌社區公共托育家園採日間托育，收托12名嬰幼兒，收托時間為周一至周五上午8時到下午6時，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助；凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於本市，且符合收托資格者均可報名登記。