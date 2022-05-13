60箱榴槤為捐贈物 雲林家扶分送受扶助家庭 14:372022/05/13 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林家扶中心今（13日）首次捐贈榴槤60箱。（雲林家扶中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林家扶中心今（13日）首次受捐贈榴槤60箱，捐贈人是一名長期關心雲林家扶的女士，她希望高營養的榴槤能補充弱勢家庭的營養，增加免疫力。 鄭姓女士除了捐180顆榴槤價值12萬元，也捐贈12萬元助學金。雲林家扶廖志文主任表示，收到榴槤非常驚喜，依照捐贈人的意願，把榴槤分給受扶助家庭。 家扶中心連同榴槤、快篩劑、白米、麵條、飲料，通知受扶助家庭領取。一名從越南嫁來台灣的新移民媽媽收到故鄉滋味榴槤相當開心，示範如何挑選榴槤及處理保存。 佳益工業捐贈復康巴士 盼造福身障者 前清華校長梅貽琦逝世60周年 系列講座明登場 #榴槤 #雲林家扶 #扶助家庭 #捐贈 #60 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逝世60周年 清華前校長梅貽琦講座登場 04:102022/05/10 生活新聞 老婦日搭60趟電梯遭討天價管理費 住戶喊合理 10:342022/05/09 搜奇 雲林家扶母親節超商獻禮 145位媽媽受益 04:102022/05/09 地方新聞 《產業》大研生醫捐贈確診者關懷保健品 盼提升全民保護力 09:082022/05/10 財經 美盼台買飛彈、火砲 而非MH-60R直升機 14:372022/05/11 國際 足球》德布勞內60分鐘大四喜 英超冠軍正向曼城招手 09:442022/05/12 體育 雲林家扶為母親加油 145戶媽媽獲民生用品禮物袋 16:002022/05/08 生活 人妻爽中頭獎2600萬 霸氣全匯給老公：繼續上班 13:212022/05/10 搜奇 《盤後解析》萬六命危 關注3焦點 14:592022/05/09 財經 61歲女星拍上身裸體寫真集 比基尼洩驚人「22吋螞蟻腰」 09:462022/05/13 娛樂 給父親最棒的生日禮物！子女以父之名捐分駐所AED 18:012022/05/10 寶島 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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