雲林家扶中心今（13日）首次受捐贈榴槤60箱，捐贈人是一名長期關心雲林家扶的女士，她希望高營養的榴槤能補充弱勢家庭的營養，增加免疫力。

鄭姓女士除了捐180顆榴槤價值12萬元，也捐贈12萬元助學金。雲林家扶廖志文主任表示，收到榴槤非常驚喜，依照捐贈人的意願，把榴槤分給受扶助家庭。

家扶中心連同榴槤、快篩劑、白米、麵條、飲料，通知受扶助家庭領取。一名從越南嫁來台灣的新移民媽媽收到故鄉滋味榴槤相當開心，示範如何挑選榴槤及處理保存。