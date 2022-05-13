張亞中選高雄市長？ 綠委：盼朱主席不要打壓黨內不同意見

2022年底選戰倒數，傳出深藍勸進孫文學校校長張亞中參選高雄市長，對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（13日）表示，有心從政、有心選舉就祝福，盼朱主席不要如同打壓台北市議員羅智強一樣，打壓黨內不同意見的人。

鄭運鵬表示，民黨要推參選高雄市長沒有意見，至於是否類似前高雄市長韓國瑜的政治人物在國民黨內比較吃香，會得到主席青睞，不太了解。

鄭運鵬提及，張亞中在國民黨主席選舉期間確實有展現相當的實力，甚至還威脅到主席朱立倫，實力不容小覷，國民黨是否提名，自己非國民黨立委無法判斷。有心從政、有心選舉就祝福，盼朱主席不要如同打壓台北市議員羅智強一樣，打壓黨內不同意見的人。

民進黨立委陳亭妃表示，尊重國民黨提名，大家還是以疫情為優先，無論是國民黨、民進黨提名縣市長人選都暫緩，張亞中也不會成為韓國瑜第二，當時是因為當時有內容農場、假訊息，造成大家一時被誤導，不會再有過去的內容農場，也就不會再有韓國瑜效應。

民進黨立委許智傑表示，國民黨苦尋不到母雞，如果要派張亞中來參選當然尊重，不過張亞中統派色彩強烈、群眾魅力有待觀察，有沒有辦法掀起中流？個人覺得可能性很小，甚至會像洪秀柱當年一樣，會出現小雞跟母雞切割的狀況。