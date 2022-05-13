鼓勵在地就業！安坑輕軌即將通車，新北捷運公司大舉徵才，釋出160職缺，起薪35K，最高可達70K，總經理吳國濟表示，過去淡海輕軌6到7成員工住在公司附近，這次希望鼓勵大新店地區畢業生或在地人加入新北捷運公司行列。

新北捷運公司表示，本次招募甄試將辦理公開招考，包括報名資料書面審查與測驗、面試，本次職缺包括行控類助理工程員、車務類司機員、號誌通訊類技術員、車輛維修類技術員、供電及軌道類技術員等。

另有票務類的運務員、土建類的技術員等職缺，共計將召募160名，做為未來安坑輕軌的主要生力軍，而淡海輕軌也有部份名額。

捷運公司表示，歡迎應屆畢業生投入軌道事業，更為促進地方工作機會，鼓勵在地居民可以在地就業，未來試用期滿後，起薪將有35K，最高上看70K，未來新北市轄的捷運路線皆將由新北捷運公司自主營運，希望提供有軌道專業能力的人才有長遠發展的機會，讓軌道專業永續經營。

新北捷運公司表示，捷運三環六線是新北市大眾運輸的交通骨幹，其中六線是以輕軌運輸系統為主，新北捷運自營運淡海輕軌綠山線及藍海線後，營運服務已邁入穩定成長期，也結合科技專業力量，推出「抗病毒軌道系統」與工研院合作在民眾容易觸摸的地方噴灑病毒難以附著的藥劑，保障旅客安全。

另也將更充份掌握輕軌關鍵核心技術，未來可透過代操作維修、技術輸出及人員訓練等專業技術服務，提升及推動鐵道產業國產化及國車國造政策，協助國內廠商爭取國內及海外市場商機，建立標準化、一致化之系統規格。

招募甄試簡章及報名方式請至「新北大眾捷運股份有限公司」官網www.ntmetro.com.tw即日起至5月27日12時截止收件。