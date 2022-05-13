台灣民意基金會董事長游盈隆今透露，前幾天，一位民進黨內重量級人物不經意透露「小英已經吃了秤鉈鐵了心，要提名陳時中參選台北市長」，他聽了頗感意外。

他表示，這樣的決定從任何角度看，都是大膽的、任性的、有違常理的；但天威難測，當所有權力都掌握在一個人手中時，這種現象就見怪不怪了。

他說，面對突如其來的Omicron疫情，連日狂飆，台灣人擔心與不安是必然，會不會進一步出現社會集體恐慌，造成社會失序，政局不穩，值得關注。

他說，根據美國約翰霍普金斯（Johns Hopkins）大學今天（5／13)最新統計，以過去28天各國確診人數計算，台灣已經是世界排名第九名(475862)，超越排名第十的英國（456611)，緊追排名第八的中國（651984)。前七名依序是：德國、南韓、法國、美國、義大利、澳大利亞、日本。

他說，對台灣人來講，這個轉變非常荒謬，不可思議，完全不能接受，因為就在一個月前，台灣排名還在世界130名以後。當全球疫情趨緩時，為什麼反而台灣出現這種流星趕月式「超英趕中」現象？也成為俄烏戰爭之外，另一個國際矚目的焦點。

他說，擔心人民恐慌，走上街頭，暴力抗爭，搶奪醫療與民生物資，燒殺擄掠，社會失序，政治動盪，這是所有當政者都不樂見的場景，不分民主或威權。台灣當然也不例外。但蔡政府要如何有效避免人民恐慌，尤其確知Omicron疫情大爆發已成定局的時候？覺得不外是，民主與科學。

他認為，人民當家作主，人民是國家主人，公職人員從總統以下都只是人民公僕。當疫情大流行時，世界各民主先進國家都謹守「疫情透明化」原則，力求滿足人民「知的權利」，讓人民因對病毒與疫情有充分認識，對政府防疫政策作為有充分瞭解，對政府防疫能力有高度信心，相信政府是一個負責任的政府，因此社會大眾樂意遵守防疫的各項管制措施，與政府齊心齊力做好防疫工作，減少生命、自由與財產的損失。

他說，過去兩年台灣防疫經驗也有若干民主的元素。但最近一些蛛絲馬跡顯示，面對來勢洶洶的Omicron疫情，民主元素在政府整體防疫作為中正在消失中。

他說，昨天疫情指揮中心指揮官陳時中公開說「...到一定量能的時候，那些確診數字對社會也帶來不了什麼意義，就不會去公布它」，證實蔡政府確實有「不公布」的意圖。

他說，在此要誠摯地警告蔡政府，不管基於什麼理由和動機，如果政府未來選擇不公布有關疫情的重要資訊，包括確診數字，將會對政府公信力帶來嚴重的傷害，因為那剝奪人民「知的權利」，違反「疫情透明化」的普世原則，公然反民主，開台灣民主倒車，也為「惡僕欺主」再添一個可供後人嘲笑的例證。

他指出，此次Omicron疫情爆發恰逢2022九合一地方選舉政黨提名時刻，陳時中動向備受各方關注。游盈隆說，當疫情猛爆，確診者每天動則以數萬計，中重症與死亡人數急遽飆升，社會人心惶惶，疫情必將為執政的民進黨年底選情帶來不可測的傷害，陳時中又首當其衝時。