華視自4月20日起，因跑馬燈字幕問題已經「連出6包」，今（13日）沒想到再被眼尖的網友抓包，將前副總統陳建仁的頭銜誤植為「美副總統」，令人傻眼。對此，華視剛也做出回應道歉。

前副總統陳建仁為我國公衛學權威，12日受邀代表蔡政府出席由美國舉辦的第二屆「全球新冠肺炎高峰會」，但華視報導此事時，卻將陳建仁的頭銜誤植為「美副總統」。

華視回應：「該疏失為國際中心編譯誤植，失誤發現後已立即更正，並於官網致歉勘誤。」

華視又出包！被爆稱陳建仁「美副總統」 網友全傻眼
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