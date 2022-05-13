德國電信(Deutsche Telekom)周五公佈上季核心利益和營收超出市場預期，這主要得益於美國分公司T-Mobile的提振，以及歐洲業務的成長，德國電信並調高了全年展望。
上季調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為98.7億歐元(約合102.6億美元)，高於該公司發佈分析師共識預測的95.5億歐元。
該電信營運商第一季的營收增加了6.2%，達到280億歐元，略高於共識預測的278.7億歐元。
財務長Christian Illek在聲明中表示，「新一年的開局不錯。我們正在繼續成長，因此能夠提高2022年的指引」。
該公司現在預計，2022年的調整後EBITDA將超過366億歐元，高於先前約365億歐元的指引。
上個月，德國電信斥資24億美元從軟銀(SoftBank)手中收購了T-Mobile更多股份，使德國電信在這家公司的持股比例，提高至48.4%，距離多數股權也近在咫尺。
在與Sprint合併以及推出5G服務之後，佔集團總營收5分之3的T-Mobile一直在增加用戶。
在最近一個季度，T-Mobile增加了130萬個每月付帳單的客戶，客戶群增加到1.1億戶。
德國電信在德國有5400萬個行動客戶，歐洲其它地區有4560萬個。
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