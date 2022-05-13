新北市農民許文圳飼養水牛「阿樂」13年，他1年多前中風已無力照顧「阿樂」，但不捨「阿樂」遭屠宰，今天將「阿樂」送到雲林縣水牛安養中心，讓「阿樂」享受退休生活。

「阿樂」飼主許文圳及其胞弟許銘裕、鄰居張文福昨天先行將「阿樂」送到雲林縣水牛安養中心適應環境，今天參加中心揭牌，並探視「阿樂」的情況，交代牠要聽新主人的話。

許銘裕表示，哥哥13年前花費新台幣3萬元購買「阿樂」回家協助耕種，當時遭人笑說「要買也是買鐵牛（耕耘機），誰還在養水牛」，但哥哥仍認為水牛耕田更愜意，「阿樂」在13年間下田耕種次數不多，反倒是與人作伴培養出深厚感情。

雲林縣水牛安養中心13日揭牌成立，中心負責人林家良（右3）為了讓老牛有更舒適的退休生活圈，在土庫鎮購買1分地，除了架設圍籬外，後續也會架設牛棚、水池等設備，餵養天然牧草。（圖/ 中央社）

許文圳1年多前中風，已無力照顧「阿樂」，一家人決定幫「阿樂」找個合適的地方過退休生活，絕不送去屠宰。經過多方打聽得知雲林縣水牛安養中心新成立，仍有空位可以安置。

許銘裕說，「阿樂」通曉人性，知道要被送養後還鬧牛脾氣，對人也不理不睬；經過20天的「溝通」及安撫， 牠才看開。

雲林縣水牛安養中心負責人林家良9年多前回雲林務農，結識一群致力推廣耕牛文化的青農而與老牛結緣，他先後從雲林、花蓮收養3頭老牛，其中有2頭因年邁先後過世。

林家良為了讓老牛有更舒適的退休生活圈，在雲林縣土庫鎮購買1分地，除了架設圍籬外，後續會架設牛棚、水池等設備，餵養天然牧草。

今天揭牌的雲林縣水牛安養中心是雲林縣民間首座安養機構，可收養6頭水牛；林家良估計每頭牛1個月飼養成本約新台幣3000元，飼養費用來自林家良每年自產自銷的「回鄉米」所得支應。（編輯：戴光育）1110513