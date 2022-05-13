全國13日本土確診新增6萬4972例，其中，台中市本土個案新增3708例，比12日3830例略降，防疫上緊發條，市長盧秀燕因座車司機確診，今日起展開自我健康監測，下午3時防疫線上記者會，仍會透過直播向市民報告疫情現況。

中央流行疫情指揮中心今日公布台中市本土個案新增3708例，因應確診人數增多，台中市實施的居家照護，截至12日有2萬2072人進行評估，其中18745人，占84.93％已收案居家照護，累計健康關懷7萬0522人次，視訊診察1943人，送藥到府866人。

此外，12日統計專責病床部分，病床數共936床，較11日新增38床，12日已使用數為353床占37.71％、可使用數為583床，占62.29％。

台中市新聞局長鄭照新表示，盧秀燕進行自我健康監測期間，仍會到市府指揮政務，目前市府大多數會議已改為視訊模式，市長也會透過此模式參與大小會議。