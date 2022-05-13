安坑輕軌即將在今年底通車，新北捷運公司今天指出，將招募車務、技術員、運務員等各職類共160人，月薪依職務類別約新台幣3萬5000元到7萬元。

根據新北市政府捷運工程局官網，安坑線捷運系統計畫統包工程截至民國111年3月底計畫進度87.99%。

新北捷運公司發布新聞稿表示，安坑輕軌即將在今年底通車，動態測試及列車陸續進行及交付中，這次延攬招募包括行控類的助理工程員、車務類司機員、號誌通訊類技術員、車輛維修類技術員、供電及軌道類技術員等；還有票務類的運務員、土建類的技術員等職缺，共計160名（含淡海輕軌部分名額）。

新北捷運公司表示，未來新北市轄捷運路線，皆將由新北捷運公司自主營運，希望提供有軌道專業能力的人才長遠發展機會，讓軌道專業永續經營。

新北捷運公司表示，公告自即日起至27日中午12時收件截止，以電子郵件通信報名，試用期滿起薪3萬5000元，最高可達7萬元，歡迎對軌道交通業具有使命和熱情的專業人士加入新北捷運公司的行列。（編輯：張銘坤）1110513