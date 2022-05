書寫藝術在人類文明史上佔有舉足輕重的角色,儘管當今3C產品普及,但手寫文字的情感與溫度,仍是無法被取代。以筆具起家的萬寶龍於德國漢堡總部打造Montblanc Haus博物館,近期正式開幕,展出自1906年創立至今的精采回顧,包括政治人物簽署的重要歷史文件、諾貝爾文學家著作的文字原稿等,猶如百年來人類書寫歷史的縮影。

萬寶龍Montblanc Haus博物館蒐藏來自世界各地的書寫作品,中國書法也在其中。(Montblanc提供)

萬寶龍Montblanc Haus博物館展館,穹頂下方展示巴黎藝術家Studio Marianne Guely作品。(Montblanc提供)

Montblanc Haus博物館歷時6年的籌備終於落成開幕,館址位於萬寶龍德國漢堡總部旁,毗鄰書寫工具製造工坊,萬寶龍經典Meisterstuck大師傑作系列筆具即是在此製作,博物館由西班牙馬德里的Nieto Sobejanos Architectos建築師團隊操刀,建築外觀設計靈感來自萬寶龍早期的筆盒包裝,牆面以黑白線條與光影勾勒白朗峰山巒起伏的壯觀景緻,將建築物與萬寶龍的品牌DNA與經典傳承完美聯結,內部設計裝潢則以白色為主,黑白相互輝映,傳遞出簡約、永恆的書寫概念。

參觀者可透過Montblanc Post服務,寫明信片寄到世界各地。(Montblanc提供)

萬寶龍Montblanc Haus博物館陳列歷年經典的代表筆具作品,圖為祥龍限量筆。(Montblanc提供)

博物館珍藏法國哲學家伏爾泰在18世紀的手稿。(Montblanc提供)

這座佔地3,600平方公尺的三樓層建築,以「啟發書寫靈感」(Inspire Writing)為主題分為六大展館,讓訪客感受到書寫千變變化的神奇奧妙,包括萬寶龍專區,陳列多達4百支最具代表性的筆具作品,讓人得以一窺百年來筆具研發的歷史與演進,世界各地的書寫作品專區則蒐集來自世界各地的書寫作品,包括中國名家書法也羅列其中。

萬寶龍Montblanc Haus博物館開幕派對,萬寶龍總裁Nicolas Baretzki(右起)、女星Maggie Gyllenhaal、萬寶龍公關總監Stephanie Radl、男星Oscar Isaac合影。(Montblanc提供)

而最引人矚目的莫過於「留下印記」(Mark Making) 專區,珍藏30份知名人士親筆書寫的珍貴墨寶,包括海明威 (Ernest Hemmingway)等五位諾貝爾文學獎得主的筆墨真跡,而最古老的文件是法國哲學家伏爾泰在18世紀的手稿,另有愛因斯坦 (Albert Einstein) 、芙烈達卡蘿 (Frida Kahlo)和史派克李 (Spike Lee)等名人的手寫筆記文件,訪客也可在留言簿體驗書寫之樂,留下自己的文字印記。

萬寶龍總裁Nicolas Baretzki表示:「我們期望為書寫藝術建立一個特別的家,讓人們在這裡發掘或重新探索不可思議的書寫力量,以及如何藉此釋放每一個人的創意、想像力和情感。」

博物館日前舉辦開幕派對,好萊塢女星Maggie Gyllenhaal、美國男演員Oscar Isaac、作家海明威曾孫女名模Dree Hemingway等名人受邀與會,並透過體驗書寫感受到文字的魅力,近期登場的的專題短期展是「30 Years of the Patron of Arts」,展出萬寶龍過去30年推出的藝術贊助系列 (Patron of Art)限量書寫工具,展至10月止。