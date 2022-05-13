書寫藝術在人類文明史上佔有舉足輕重的角色，儘管當今3C產品普及，但手寫文字的情感與溫度，仍是無法被取代。以筆具起家的萬寶龍於德國漢堡總部打造Montblanc Haus博物館，近期正式開幕，展出自1906年創立至今的精采回顧，包括政治人物簽署的重要歷史文件、諾貝爾文學家著作的文字原稿等，猶如百年來人類書寫歷史的縮影。

萬寶龍Montblanc Haus博物館蒐藏來自世界各地的書寫作品，中國書法也在其中。（Montblanc提供）

萬寶龍Montblanc Haus博物館展館，穹頂下方展示巴黎藝術家Studio Marianne Guely作品。（Montblanc提供）

Montblanc Haus博物館歷時6年的籌備終於落成開幕，館址位於萬寶龍德國漢堡總部旁，毗鄰書寫工具製造工坊，萬寶龍經典Meisterstuck大師傑作系列筆具即是在此製作，博物館由西班牙馬德里的Nieto Sobejanos Architectos建築師團隊操刀，建築外觀設計靈感來自萬寶龍早期的筆盒包裝，牆面以黑白線條與光影勾勒白朗峰山巒起伏的壯觀景緻，將建築物與萬寶龍的品牌DNA與經典傳承完美聯結，內部設計裝潢則以白色為主，黑白相互輝映，傳遞出簡約、永恆的書寫概念。

參觀者可透過Montblanc Post服務，寫明信片寄到世界各地。（Montblanc提供）

萬寶龍Montblanc Haus博物館陳列歷年經典的代表筆具作品，圖為祥龍限量筆。（Montblanc提供）

博物館珍藏法國哲學家伏爾泰在18世紀的手稿。（Montblanc提供）

這座佔地3,600平方公尺的三樓層建築，以「啟發書寫靈感」(Inspire Writing)為主題分為六大展館，讓訪客感受到書寫千變變化的神奇奧妙，包括萬寶龍專區，陳列多達4百支最具代表性的筆具作品，讓人得以一窺百年來筆具研發的歷史與演進，世界各地的書寫作品專區則蒐集來自世界各地的書寫作品，包括中國名家書法也羅列其中。

萬寶龍Montblanc Haus博物館開幕派對，萬寶龍總裁Nicolas Baretzki（右起）、女星Maggie Gyllenhaal、萬寶龍公關總監Stephanie Radl、男星Oscar Isaac合影。（Montblanc提供）

而最引人矚目的莫過於「留下印記」（Mark Making） 專區，珍藏30份知名人士親筆書寫的珍貴墨寶，包括海明威 (Ernest Hemmingway)等五位諾貝爾文學獎得主的筆墨真跡，而最古老的文件是法國哲學家伏爾泰在18世紀的手稿，另有愛因斯坦 (Albert Einstein) 、芙烈達卡蘿 (Frida Kahlo)和史派克李 (Spike Lee)等名人的手寫筆記文件，訪客也可在留言簿體驗書寫之樂，留下自己的文字印記。

萬寶龍總裁Nicolas Baretzki表示：「我們期望為書寫藝術建立一個特別的家，讓人們在這裡發掘或重新探索不可思議的書寫力量，以及如何藉此釋放每一個人的創意、想像力和情感。」

博物館日前舉辦開幕派對，好萊塢女星Maggie Gyllenhaal、美國男演員Oscar Isaac、作家海明威曾孫女名模Dree Hemingway等名人受邀與會，並透過體驗書寫感受到文字的魅力，近期登場的的專題短期展是「30 Years of the Patron of Arts」，展出萬寶龍過去30年推出的藝術贊助系列 (Patron of Art)限量書寫工具，展至10月止。