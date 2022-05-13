誰說城市兒童是飼料雞?很難成為徜徉在大自然中的野孩子?LINE TV推出全新兒少節目《叫我野孩子》，以實境節目為手法，設計充滿冒險、具有強度的關卡，讓孩子克服恐懼去完成挑戰；以紀錄片為精神，只從旁觀察紀錄而不過度干預，讓孩子自由展現他們離開都市、走進大自然的真實樣貌，意外的也碰觸了他們的心事與煩惱。

獲得多屆金鐘獎肯定的製作團隊大逆光影音製作公司，首次跨入兒少節目領域，企圖以全新的概念與視野，打造不一樣的兒少節目。製作團隊花了一年半時間，挑選出八組孩子，以取得食物的發展軌跡為背景，設計出不同主題：包含「採集」、「狩獵」、「靠海生活」、「小島人生」、「種稻」、「農家」、「魚塭」、「冬天的滋味」，讓孩子在大自然裡進行一場最深刻的生活體驗。

製作團隊花了一年半時間，以取得食物的發展軌跡為背景，設計出不同主題：包含「採集」、「狩獵」、「靠海生活」、「小島人生」、「種稻」、「農家」、「魚塭」、「冬天的滋味」，讓孩子在大自然裡進行一場最深刻的生活體驗。(大逆光製作提供)

《叫我野孩子》也讓藝人想起小時候與自然接觸的美好回憶。金曲創作樂團《旺福》想到第一次在鄉下老家跟牛正面大眼瞪小眼；第一次摸含羞草，發現原來植物也會害羞，《旺福》表示「超級開心有這樣的節目，為大小朋友介紹許多在都市不容易體驗的野外體驗，讓我們重新跟那個一直活在我們心中的野小孩，一起出去玩」。

製作團隊花了一年半時間，以取得食物的發展軌跡為背景，設計出不同主題：包含「採集」、「狩獵」、「靠海生活」、「小島人生」、「種稻」、「農家」、「魚塭」、「冬天的滋味」，讓孩子在大自然裡進行一場最深刻的生活體驗。(大逆光製作提供)

製作團隊花了一年半時間，以取得食物的發展軌跡為背景，設計出不同主題：包含「採集」、「狩獵」、「靠海生活」、「小島人生」、「種稻」、「農家」、「魚塭」、「冬天的滋味」，讓孩子在大自然裡進行一場最深刻的生活體驗。(大逆光製作提供)

藝人浩子私下是兩個孩子的爸爸，常帶著孩子上山下海遊玩，創造親子時光，在看完其中一集《種稻》，兩個都市來的小女孩在田中發現螁下的蛇皮，拿來當成蛇皮時尚配件，連精靈古怪、總是即興發揮的浩子都佩服孩子真是很有創意。

身為星二代的藝人歐陽靖在當了母親之後，一直希望孩子能在自然環境中用五感體驗世界，看完《叫我野孩子》她說：「或許身為大人的我們也將被激起埋藏在心裡深處的『野性』，勇於打破框架、踏實面對挑戰，這是我在今年最期待的實境節目！」

製作團隊花了一年半時間，以取得食物的發展軌跡為背景，設計出不同主題：包含「採集」、「狩獵」、「靠海生活」、「小島人生」、「種稻」、「農家」、「魚塭」、「冬天的滋味」，讓孩子在大自然裡進行一場最深刻的生活體驗。(大逆光製作提供)

橫跨電影、舞台劇、音樂人身份，永遠嘗試新可能的演員鳳小岳以父親的角色有感而發：經過疫情時刻，覺得2020年以後的世界一定讓天下所有父母都加速的沈澱了家庭的意義，看到《叫我野孩子》用孩子的視角去重新提醒我們與大自然的關係，製作團隊捕捉到了那些意在不言中的生命片刻，讓我們在高壓快速的生活中有機會也去淨化自己，在敬畏大自然的同時也能給予在成長中的孩子們一個呼吸的窗口。

製作人陳芝安表示，一開始節目設計的初心是想讓孩子放下3C產品，接觸大自然，因為她認為大自然裡有一種特殊的魅力，可以讓人放下手機、放鬆心靈，有機會讓孩子打開五感去探索、去覺察。但萬萬沒想到從看似遊玩、冒險的體驗過程，卻碰觸到孩子內心更深刻的議題。甚至很多大人看完這個節目後淚流滿面，埋藏在心底深處的野孩子似乎也被喚醒，驚覺已經長大的自己，是不是有一些極度珍貴卻已經丟失的東西該努力去找回來啊！

導演謝欣志表示，我們本來希望孩子在過程中充分享受，但實際拍攝後卻屢屢碰到挫折，但這些挫折最後竟成為故事轉折的所在。因為當孩子碰觸到自己性格的天花板時，怎麼反應、怎麼面對，讓整個影片充滿未知，看似孩子在挑戰自己，事實上拍攝團隊或觀眾也跟著劇情，開始自我追尋了起來。

八集中每一組孩子各自激發出不同的化學反應，一個孩子在參與插秧勞動後，了解米飯的珍貴，不敢再浪費食物；有位超級害羞的男孩經過節目洗禮後，終於敢獨自跟7-11的店員講話；有個瘦弱的小女孩生平第一次拿斧頭劈柴，接著她對著鏡頭告訴她爸爸：「你以後真的不用再擔心我，我可以的」。製作人陳芝安強調，每一位孩子不同的表現，成就了這個節目多元的層次與樣貌，這是當初在製作這個節目時最叫人忐忑的地方，最後卻帶給團隊最多的驚喜與回饋。

《叫我野孩子》期待重新打開觀眾對大自然的渴望，什麼是「野孩子」可以讓每個人自己來定義，它可能是一種個性，又或者是一種態度，最終我們希望喚醒大家重新走進大自然，喚起你我最純真原始的本性，讓接觸大自然變成身體的渴望，期望透過八集的《叫我野孩子》觸動心底最柔軟的情懷，喚醒每個人心中的「野孩子」。