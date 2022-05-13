PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

中央流行疫情指揮中心今日（13）公布國內新增65011例，分別為64972例本土個案及39例境外移入；確診個案中新增41例死亡，創下史上新高。此消息引發熱議，網友紛紛痛批蔡政府防疫政策失能、指揮中心指揮官陳時中應下台，有人更直言：「陳時中還睡得安穩？」

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為18例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月8日至5月10日，死亡日期介於5月2日至5月10日。

41人死亡的消息迅速在網路掀熱議，網友湧入《中時新聞網》、PTT論壇與臉書相關連結留言：「準備不足的效應開始了，沒有快篩、口服藥不足、PCR量能不足、醫護及隔離病房不足，防疫的武器通通沒有，你憑什麼與病毒共存？」「這數字真是慘不忍睹！」「滿滿的台灣價值……多數民意的選擇，沒辦法」、「民進黨人，心不酸嗎？」

不僅如此，也有網友表示：「陳時中還睡得安穩？」「執政黨的高官們，大家都不會不安嗎？」「已經那麼多人死了，陳時中還不用下台？」、「口服藥再不給開啊」、「有政府，好安息」。