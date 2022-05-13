台中市南屯區一處社區住宅，因屋主確診和2名女兒居家隔離，魏姓前妻送餐時，發現門口被用塑膠布封住，因社區住戶憂心有傳染風險增加防疫措施，目前塑膠布已取下。

國內疫情升溫，台中市南屯區有確診民眾在家隔離，魏姓前妻前往送餐時，卻發現大門遭人以塑膠布黏貼，她覺得有「侮辱」之意氣得報警，將控告管委會等人「強制罪」。

魏小姐今天接受中央社記者電訪表示，因前夫確診進行居家照護，2名女兒因被匡列也進行居家隔離，12日中午前往送餐時，還沒發現有塑膠布，晚上送餐時，卻發現大門遭塑膠布黏貼封住，詢問管理員並要求拆除，未獲回應，她只好自己拆除並報警。

台中市政府警察局第四分局指出，經查，因社區大樓主委及住戶等擔心住戶隔離有傳染風險，所以私自增加防疫措施，造成魏女感受不佳已先向她道歉，黏貼塑膠布行為涉及「強制罪」，是否提出告訴，等待居家隔離者的報案人前夫在隔離期滿，前往派出所製作筆錄，再行依法處理。（編輯：黃世雅）1110513